Điện Biên tăng tốc quý 4 với mục tiêu tăng trưởng gần 14%

Điện Biên khai thác hiệu quả diện tích cây lâu năm đang cho sản phẩm. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Quý 3/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Điện Biên tăng 11,67%, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,81%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11,02%, tỉnh xác định quý 4 phải đạt mức tăng 13,97%; trong đó, tập trung khai thác dư địa từ đầu tư công, các dự án ngoài ngân sách, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Động lực từ những lĩnh vực có dư địa tăng trưởng

Trên cơ sở GRDP 9 tháng ước đạt hơn 23.700 tỷ đồng, tăng 9,81%, Điện Biên phấn đấu GRDP năm 2026 đạt hơn 33.840 tỷ đồng, tăng 11,02%. Riêng quý 4, tổng GRDP cần đạt hơn 10.120 tỷ đồng, tăng 13,97%; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,8%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,9%; riêng công nghiệp tăng 13,15%, xây dựng tăng 16,17%; khu vực dịch vụ tăng 16,37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,02%.

Các chỉ tiêu cho thấy áp lực tăng trưởng trong quý cuối năm khá lớn, nhất là ở công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, tỉnh xác định đây cũng là những khu vực còn dư địa để tạo thêm giá trị nếu các dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh được thúc đẩy đúng tiến độ.

Theo ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, trong 9 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đã bám sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh và có sự tăng trưởng ấn tượng.

Ông Cảnh nhận định dư địa tăng trưởng trong quý 4 của ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể khai thác tạo thêm giá trị để phấn đấu đạt 6,8%, tương đương với hơn 1.793 tỷ đồng.

Để đạt được con số này, Sở sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2026-2027; triển khai chuyển đổi 400ha vụ Đông, gồm 200ha ngô ngọt và 200ha đậu tương Nhật tại các xã Thanh Nưa, Thanh Yên, Thanh An...

Cùng với đó là khai thác hiệu quả diện tích cây lâu năm đang cho sản phẩm, tập trung vào càphê, mắcca, dứa, chanh leo; kết nối sản xuất với thu mua, sơ chế, vận chuyển, hỗ trợ vốn lưu động và bảo đảm tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Ở lĩnh vực công nghiệp, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất điện, ximăng, bêtông, cao su, chế biến nông sản và doanh nghiệp có đơn hàng về nguyên liệu, lao động, điện, vận tải, vốn lưu động và thị trường.

Việc kết nối nhu cầu vật liệu của các công trường với hợp đồng cung ứng được đặt ra nhằm vừa bảo đảm tiến độ xây dựng, vừa tạo thêm giá trị cho sản xuất công nghiệp.

Khu vực dịch vụ được xác định là một trong những động lực quan trọng của quý 4 với mục tiêu tăng trưởng 16,37%. Việc đặt mục tiêu như trên hoàn toàn có cơ sở khi trong quý cuối năm, tỉnh Điện Biên tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên, các hoạt động xúc tiến đầu tư, văn hóa, thể thao...

Không gian văn hóa dân tộc Mông rực rỡ sắc màu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Riêng Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên diễn ra từ ngày 17-22/10 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngày 19/10 kết nối với Vân Nam (Trung Quốc), Luông Pha Băng (Lào) đã có 96 đơn vị đăng ký với 186 gian hàng.

Tại Kế hoạch số 8888/KH-UBND ngày 6/10 về Thực hiện kịch bản tăng trưởng quý 4 và năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cũng yêu cầu các ngành chức năng và doanh nghiệp kết nối du lịch lịch sử, văn hóa cộng đồng, sinh thái, ẩm thực và kinh tế đêm với các chương trình có giá bán, lịch phục vụ, đầu mối đặt dịch vụ cụ thể; hình thành các hợp đồng lữ hành, đặt phòng, vận tải và tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu không chỉ thu hút khách mà còn tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu, qua đó chuyển hoạt động sự kiện thành doanh thu thực tế cho doanh nghiệp và người dân.

Lấy tiến độ và khối lượng thực hiện làm thước đo

Một trong những giải pháp then chốt được tỉnh Điện Biên đặt ra để tạo sức bật cho tăng trưởng quý 4 là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Theo Công điện số 8889/CĐ-CTUBND ngày 6/10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, đến hết ngày 30/9, lũy kế giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng, tương đương 59,83% kế hoạch vốn thực tế giao; số vốn chưa giải ngân còn gần 2.684 tỷ đồng.

Kinh phí chi thường xuyên cấp tỉnh đã thực hiện 71,72%, cấp xã 74,89%; kinh phí kéo dài các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 71,21%. Tổng nguồn vốn, kinh phí còn phải thực hiện trong quý 4 lên tới hơn 6.174 tỷ đồng.

Tại Công điện 8889, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường trực tiếp rà soát từng dự án, nguồn vốn, dự toán; xác định rõ số kinh phí còn phải thực hiện, khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa thanh toán, những thủ tục còn thiếu và xây dựng tiến độ theo tuần đến ngày 15/11 và đến hết năm theo tinh thần “6 rõ.”

Ông Bùi Văn Luyện, Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên, cho biết đơn vị này đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để tạo ra khối lượng và giá trị thực tế tăng thêm. Trong đó, đáng chú ý là các dự án có tổng mức đầu tư lớn như các trường học liên cấp, các khu đô thị và nhà ở thương mại.

Đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 được đặt mục tiêu phấn đấu khởi công dự án thành phần 1 trước ngày 20/10 và dự án thành phần 2 trước ngày 5/12, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao...

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đối với những dự án giải ngân chậm, yêu cầu không phải là tiếp tục chờ đợi mà phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thực hiện để điều chỉnh vốn.

Sở Tài chính được giao tham mưu điều chuyển vốn từ công trình, dự án giải ngân kém sang dự án có khả năng tiếp tục giải ngân; từ chủ đầu tư chậm sang chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt, qua đó bảo đảm nguồn lực được đưa vào nơi có khả năng tạo ra khối lượng thực tế.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng

Song song với đầu tư công, Điện Biên đang thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế như: dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận; Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ; các dự án thủy điện Mường Tùng, Ma Thì Hồ, Chiềng Sơ 2, Nậm Mức 2, Na Phát; các cụm công nghiệp Thanh Yên, Núa Ngam, Thanh Yên 2 và Khu công nghiệp Thanh An.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư bố trí kinh phí, ký kết và thực hiện hợp đồng thi công, huy động thiết bị, nhân lực tương ứng với mặt bằng được bàn giao cho dự án.

Theo ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Điện Biên, việc tỉnh áp dụng cơ chế “luồng xanh” không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn trong xử lý hồ sơ, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc trong việc thu hút các nhà đầu tư mới.

Đáng chú ý, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngày sẽ diễn ra ngày 19/10 tới chính là hoạt động cụ thể nhằm mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và các tỉnh Bắc Lào.

Tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng tích cực triển khai các giải pháp tín dụng an toàn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tăng cường kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường cập nhật kết quả hằng ngày theo biểu theo dõi của Sở Tài chính; nếu không phát sinh giải ngân phải nêu rõ nguyên nhân, công việc đang xử lý, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 8 giờ sáng thứ Bảy hằng tuần; người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chậm triển khai, chậm hoàn thiện thủ tục hoặc chậm thanh toán do nguyên nhân chủ quan...

Mục tiêu GRDP quý 4 tăng 13,97% không chỉ được đặt trên những con số của một kịch bản tăng trưởng, mà đang được Điện Biên cụ thể hóa bằng từng nhiệm vụ, từng dự án và từng mốc thời gian.

Từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, dư địa tăng trưởng chỉ có thể chuyển thành kết quả khi các điểm nghẽn được xử lý kịp thời, vốn được đưa vào đúng công trình, dự án tạo ra khối lượng thực tế và doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ để tạo kết quả trước ngày 15/11 và tiếp tục thực hiện đến hết năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân, nhiệm vụ chi được giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng quý 4 và cả năm 2026. Đây cũng là khoảng thời gian để Điện Biên biến quyết tâm điều hành thành kết quả cụ thể, tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nền tảng cho phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo./.