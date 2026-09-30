Điện Biên tăng phối hợp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

Chiều 29/9, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2026–2030 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.

Dự lễ có đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.

Theo chương trình phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, các bên tập trung tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh về thi đua, khen thưởng.

Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên sẽ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Sở Nội vụ phối hợp cung cấp thông tin, giới thiệu các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình để tuyên truyền và nhân rộng.

Với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chương trình phối hợp tập trung phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; đồng thời tham gia phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Sau khi thống nhất nội dung, Sở Nội vụ đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2026–2030.