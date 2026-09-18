Điện Biên tăng 'hàng rào' an toàn cho bữa ăn học đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên vừa đề nghị các cơ quan báo chí, Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn và cha mẹ học sinh trong bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Kiểm soát chặt nguồn thực phẩm và quy trình chế biến

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh. Việc kiểm soát cần được thực hiện xuyên suốt từ khâu lựa chọn, tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Các đơn vị được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, dinh dưỡng và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm có trách nhiệm trong từng khâu tổ chức bữa ăn, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho học sinh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm cần được tăng cường. Những nguy cơ hoặc hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm phải được phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời theo quy định.

Công khai để tăng giám sát bữa ăn học sinh

Một trong những yêu cầu được Điện Biên nhấn mạnh là công khai thông tin liên quan đến bữa ăn nội trú, bán trú.

Theo đó, nhà trường và đơn vị cung cấp có trách nhiệm công khai thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và những thông tin cần thiết để cha mẹ học sinh biết, đồng thời tham gia giám sát.

Việc công khai giúp tăng tính minh bạch trong tổ chức bữa ăn, đồng thời tạo điều kiện để các bên liên quan cùng theo dõi chất lượng thực phẩm, chế độ dinh dưỡng và quá trình tổ chức ăn uống tại trường.

Bên cạnh việc kiểm soát an toàn thực phẩm, các cơ sở giáo dục được khuyến khích sử dụng nông sản, thực phẩm được sản xuất, sơ chế, chế biến tại địa phương; ưu tiên các sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

Nhà trường và đơn vị cung cấp có trách nhiệm công khai thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm

Tăng cường thông tin chính xác về an toàn thực phẩm học đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú; đồng thời phản ánh, biểu dương những địa phương, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp thực phẩm thực hiện tốt, giới thiệu các mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Đối với các vụ việc, nguy cơ hoặc sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm, thông tin cần dựa trên nguồn do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, bảo đảm chính xác, khách quan và kịp thời. Không được suy diễn, quy kết trách nhiệm hoặc công bố nguyên nhân khi cơ quan chuyên môn chưa có kết luận.

Sở GD&ĐT được đề nghị phân công đầu mối, chủ động cung cấp thông tin, tư liệu chính thống về tình hình và kết quả tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục.

UBND các xã, phường được đề nghị phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến những yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn học đường.

Việc tăng cường kiểm soát từ nguồn thực phẩm, lựa chọn đơn vị cung cấp, tổ chức chế biến đến công khai thông tin và giám sát nhằm bảo đảm các bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.