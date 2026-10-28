Điện Biên tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới

Hai đối tượng phạm tội về ma túy cùng tang vật do Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: LÊ LAN)

Từ kết quả khảo sát, nắm tình hình thực tế địa bàn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhận thấy trên tuyến biên giới Việt-Lào (khu vực ngoại biên) nổi lên hoạt động của tội phạm ma túy có nhiều biểu hiện diễn biến phức tạp với tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trên tuyến biên giới nội tỉnh, tuy tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi lên là hoạt động của tội phạm ma túy có tổ chức, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác (tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vi phạm quy chế biên giới...).

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên dự hội nghị trực tuyến triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, chiều 28/10. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về tăng cường biện pháp đấu tranh chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã rà soát, thống kê tại khu vực biên giới hiện còn 1.129 người nghiện, 359 người thuộc diện quản lý sau cai. Trong số người nghiện được thống kê, có 90% là người dân tộc thiểu số; địa bàn ghi nhận người nghiện tại biên giới tập trung tại các xã: Mường Nhé, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Na Sang, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà.

Cũng trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa phận tỉnh Điện Biên, các loại tội phạm: gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tội phạm mua bán người, tội phạm xuất nhập cảnh trái phép... được ghi nhận tiềm ẩn tại các địa bàn trọng điểm, gồm: Mường Nhà, Nà Bủng, Na Cô Sa, Nậm Kè...!

Chủ động đấu tranh các loại tội phạm trên biên giới từ 8/4/2026 đến 23/10/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt giữ 60 vụ gồm 69 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ 9,55kg hêroin, 87.135 viên ma túy tổng hợp, 10kg thuốc phiện, 10 gam ketamin, 20 viên thuốc lắc...

Cùng thời gian, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phát hiện bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép; 3 vụ gồm 3 đối tượng không làm thủ tục nhập cảnh khi đi qua biên giới; vận động nhân dân giao nộp 17 khẩu súng, 4 linh kiện súng tự chế.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới được Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện đồng thời tại 15/15 xã biên giới; kết quả đã tổ chức tuyên truyền 512 buổi với tổng số 21.368 người tham gia, qua đó góp phần nâng cao cảnh giác và ý thức phòng, chống tội phạm cho nhân dân trên tuyến biên giới.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tăng cường đấu tranh các loại tội phạm trên biên giới, từ 21 giờ ngày 28/10, 100% đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng kích hoạt chế độ trực, quyết liệt đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới; trọng tâm là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép...