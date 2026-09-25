Điện Biên tăng cường phối hợp với Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào

Đoàn công tác gồm đại diện Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Phoong Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, chào mừng Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào đến thăm, làm việc tại Điện Biên. Đồng chí đánh giá hoạt động đối ngoại, trao đổi, giao lưu và phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên với các tổ chức công đoàn của các tỉnh Bắc Lào thời gian qua đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tiếp Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào

Đồng chí Mùa A Vảng đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, qua đó góp phần chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Sổm Chin Thệp Phạ Chăn bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai bên, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào ngày càng được củng cố.

Đồng chí Sổm Chin Thệp Phạ Chăn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu và phối hợp tổ chức các hoạt động công đoàn, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.

Trước đó, chiều cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức hội đàm, trao đổi với Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn và công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.