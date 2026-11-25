Chiều 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2026–2030.

Hội nghị do ông Vừ A Bằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và ông Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên đồng chủ trì.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và Công ty Điện lực Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026–2030

Tại hội nghị, trên cơ sở trao đổi và thống nhất các nội dung phối hợp, hai đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp với trọng tâm là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đầu tư phát triển lưới điện và bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung phối hợp cũng tập trung vào tuyên truyền dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số trong hoạt động ngành điện, phát triển điện mặt trời mái nhà; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội và giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền về an sinh xã hội và trách nhiệm vì cộng đồng được hai đơn vị xác định là một nội dung trọng tâm.

Theo đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được thông tin sâu rộng, qua đó làm nổi bật những đóng góp thiết thực đối với đời sống nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Hai đơn vị cũng chú trọng phát hiện, giới thiệu những sáng kiến, mô hình hiệu quả và gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tham gia hoạt động cộng đồng. Đồng thời, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026–2030 là cơ sở để hai đơn vị nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực điện lực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, hoạt động phối hợp còn góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; qua đó thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.