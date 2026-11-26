Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2026

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 160 tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Thường trực Đảng ủy 5 xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 160 và cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả vận động nhân dân.

Ông đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các học viên được cập nhật kiến thức về bảo đảm an ninh trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; chính sách dân tộc; quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nội dung cũng tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua tập huấn, cán bộ cơ sở có thêm kiến thức và kinh nghiệm để chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự và tạo đồng thuận trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn Điện Biên.