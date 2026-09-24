Điện Biên tăng cường kết nối với doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày 23/9, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Điện Biên do ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc nhằm trao đổi định hướng hợp tác, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam có ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội; Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc có ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng.

Buổi giữa Đoàn công tác tỉnh Điện Biên và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Mở rộng không gian kết nối Điện Biên – Vân Nam – Bắc Lào

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương, trong đó nhấn mạnh mục tiêu từng bước đưa Điện Biên trở thành điểm kết nối thị trường giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và khu vực Bắc Lào.

Tỉnh cũng thông tin về kết quả hợp tác với tỉnh Vân Nam thời gian qua trên các lĩnh vực biên giới, thương mại, nông nghiệp, du lịch và kết nối doanh nghiệp; đồng thời trao đổi những dư địa có thể tiếp tục khai thác trong thời gian tới.

Một trong những nội dung được Điện Biên đề xuất là tăng cường vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, qua đó giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư có năng lực đến nghiên cứu, khảo sát môi trường đầu tư và tìm hiểu cơ hội triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Hai bên cũng trao đổi khả năng phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phù hợp, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Điện Biên với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Điện Biên mong muốn kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản trị chuỗi cung ứng, sản xuất, chế biến và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, chế biến và cung ứng gắn với lợi thế của địa phương.

Đối với nông nghiệp, tỉnh kỳ vọng thu hút doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản, logistics, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Mục tiêu là hình thành các chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, chế biến, logistics đến phân phối, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của Điện Biên tại Trung Quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc

Tạo động lực từ kinh tế cửa khẩu và logistics

Về kinh tế cửa khẩu, logistics và thương mại biên giới, Điện Biên mong muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các trung tâm logistics, kho vận và dịch vụ chuỗi cung ứng; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải hàng hóa phù hợp, góp phần hình thành hành lang kinh tế kết nối Điện Biên – Vân Nam – Bắc Lào.

Theo định hướng này, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp không chỉ hướng tới mở rộng thương mại mà còn tạo thêm các kênh hợp tác trong đầu tư hạ tầng, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Điện Biên mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ và đối tác Trung Quốc để xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, tăng cường trao đổi khách, từng bước hình thành các tuyến du lịch Điện Biên – Vân Nam – Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào.

Tỉnh Điện Biên khẳng định tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm các hoạt động đầu tư, kinh doanh được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên trân trọng mời ông Tôn Phong Lôi, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp thành viên; ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc cùng các thành viên Hội đồng tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam và tỉnh Luông Pha Băng, dự kiến tổ chức ngày 19/10/2026 tại Điện Biên.

Doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường kết nối với Điện Biên

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Hiệp hội sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư; tăng cường kết nối doanh nghiệp, đối tác và phối hợp với tỉnh Điện Biên triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Hiệp hội sẽ giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc về tiềm năng, lợi thế, quy hoạch cửa khẩu, khu công nghiệp, chính sách và các ưu đãi đầu tư của Điện Biên. Trên cơ sở đó, Hiệp hội lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực, thiện chí để tổ chức khảo sát, kết nối và nghiên cứu phát triển dự án tại tỉnh.

Hiệp hội cũng dự kiến huy động các doanh nghiệp thành viên tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối đối tác và dự án, trong đó có Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam và tỉnh Luông Pha Băng dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Điện Biên.

Trong khi đó, ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, cho biết Hội đồng sẽ hỗ trợ Điện Biên quảng bá các sản phẩm thế mạnh như cà phê, mắc ca và các sản phẩm nông sản; giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp và du khách Trung Quốc.

Hội đồng cũng định hướng thúc đẩy hợp tác với Điện Biên trong các lĩnh vực logistics, hạ tầng cửa khẩu, thương mại điện tử, khu công nghiệp và năng lượng.

Buổi làm việc mở ra thêm một kênh kết nối giữa tỉnh Điện Biên với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, tạo tiền đề thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết kinh tế xuyên biên giới. Qua đó, các tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, logistics, thương mại và du lịch của Điện Biên có thêm cơ hội được kết nối với mạng lưới doanh nghiệp và thị trường Trung Quốc.