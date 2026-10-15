Điện Biên tăng cường hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào

Điện Biên đón 78 lưu học sinh của 4 tỉnh Luông-Pha-Bang, U-Đôm-Xay, Phông-Sa-Lỳ và Luông-Nậm-Thà sang học tiếng Việt

Năm học này, Điện Biên đón 78 lưu học sinh của 4 tỉnh Luông-Pha-Bang, U-Đôm-Xay, Phông-Sa-Lỳ và Luông-Nậm-Thà sang học tiếng Việt. Đây là số lượng đạt đủ chỉ tiêu đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Chương trình kéo dài 10 tháng, giúp lưu học sinh nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu học tập trong thời gian tại Việt Nam.

14 học viên thuộc các tỉnh Phông-Sa-Lỳ, U-Đôm-Xay, nước CHDCND Lào nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở tại tỉnh Điện Biên năm 2026.

Một nội dung khác được triển khai trong năm 2026 là bồi dưỡng, tập huấn kết hợp thực tế cơ sở dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương Bắc Lào. Sau 5 tuần học tập, từ ngày 14/9 đến ngày 15/10, 14 học viên thuộc hai tỉnh U-Đôm-Xay và Phông-Sa-Lỳ đã hoàn thành chương trình với các chuyên đề thuộc 5 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; y tế; nông nghiệp và môi trường; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ. Nội dung bồi dưỡng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tạo điều kiện để học viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khóa học 2025 - 2026.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ hai tỉnh U-Đôm-Xay và Phông-Sa-Lỳ năm 2026; khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khóa học 2025 - 2026. Đồng thời, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cũng được trao cho 14 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ hai tỉnh U-Đôm-Xay và Phông-Sa-Lỳ năm 2026

Việc duy trì các chương trình đào tạo tiếng Việt và bồi dưỡng cán bộ góp phần phát triển nguồn nhân lực, tăng cường trao đổi chuyên môn, củng cố quan hệ hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.