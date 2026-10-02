Điện Biên tăng cường giải pháp phòng, chống ma túy trên biên giới

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân trên địa bàn trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 15 xã biên giới, có đường biên tiếp giáp với hai nước (Lào, Trung Quốc). Khu vực biên giới có 4 cặp cửa khẩu, 5 lối mở; địa hình hiểm trở, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí ở một số địa bàn còn hạn chế... Đây là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Hiện toàn tỉnh có 5.226 người nghiện, 644 người sử dụng, 903 người quản lý sau cai (trong đó khu vực biên giới có 1.403 người nghiện, 261 người sử dụng).

Số người nghiện nhiều dẫn tới nhu cầu tiêu thụ lớn, là điều kiện hình thành các điểm bán lẻ các chất ma túy; đồng thời cũng là lực lượng tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các loại tội phạm khác… tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng A Pa Chải (tỉnh Điện Biên) vận động người có uy tín, nhân dân trên địa bàn tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy. (Ảnh: LÊ LAN)

Đặt mục tiêu kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy; mỗi năm giảm ít nhất 5% số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 toàn tỉnh có 50% số xã biên giới không có ma túy… Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra 5 nhóm giải pháp về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Đại tá Phan Văn Hóa, cho biết: Trong số các giải pháp đặt ra, giải pháp trọng tâm được Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện quyết liệt là tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; quản lý chặt chẽ địa bàn khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, sông suối biên giới… để ngăn chặn tình trạng hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ, không để các đối tượng vận chuyển chất ma túy qua biên giới vào địa bàn nội địa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khống chế, bắt giữ một đối tượng phạm tội về ma túy trên biên giới. (Ảnh: ANH DŨNG)

Toàn tỉnh Điện Biên có 45 xã, phường; trong đó 15 xã biên giới. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn lực tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy.

Đến nay, 100% địa bàn được đánh giá, xác định mức độ trọng điểm; tỉnh đã xây dựng thành công và đang duy trì 11 xã không ma túy (trong đó có 3 xã biên giới, gồm: Sín Thầu, Nậm Kè, Mường Chà). Năm 2026 Điện Biên đang tiếp tục xây dựng 8 xã không ma túy (trong đó có 4 xã thuộc khu vực biên giới).