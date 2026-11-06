Điện Biên tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang

Đại biểu dự hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất thông qua Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự án đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên, khi hoàn thành, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, giúp Điện Biên đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới.

Việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, sớm hoàn thành dự án là hành động thiết thực mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2029) nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Thống nhất cao với chủ trương rút ngắn thời gian thực hiện dự án từ 5 năm (2026-2030) xuống còn 4 năm (2026-2029), tại cuộc họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên cũng thống nhất áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn đơn vị tư vấn, xây lắp; đồng thời phải thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu (không tính chi phí giải phóng mặt bằng).

Ghi nhận sự đồng thuận, quyết tâm của đại biểu dự họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh: Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang là vô cùng quan trọng, có tính chiến lược, bởi đây là công trình cấp bách ngoài nhằm tháo gỡ khó khăn kết nối Điện Biên với các tỉnh, kết nối vùng mà còn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. (Ảnh: LÊ LAN)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, dự án đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 13/3/2026, có tổng mức đầu tư 23.252 tỷ đồng. Chiều dài đoạn tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) khoảng 48,3km, trong đó: điểm đầu Km0+00 tại ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, kết nối với tuyến đường cao tốc CT.03 đoạn đi qua địa phận tỉnh Sơn La; điểm cuối tại nút giao IC.5, Km 48+300, kết nối phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Thiết kế một trong các nút giao trên tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1). (Ảnh: LÊ LAN)