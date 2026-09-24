Điện Biên sẽ triển khai thử nghiệm bay UAV khoảng 6.000 chuyến

Nhân viên bưu điện thực hiện các thao tác kỹ thuật trước khi điều khiển UAV cất cánh bay thử nghiệm tại xã Mường Ảng. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Các địa bàn được tỉnh Điện Biên lựa chọn thử nghiệm bay, gồm: rừng chè Tả Phìn - Tà Pao (xã Sính Phình); khu vực cánh đồng Mường Thanh (gồm các xã: Thanh Nưa, Tuần Giáo, Mường Ảng); khu vực trọng điểm trồng cà-phê, mắc-ca, gồm các xã: Tuần Giáo, Mường Ảng; khu vực xã Nà Tấu.

Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên, cho biết: Việc thử nghiệm bay UAV được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 9/2026 đến hết tháng 12/2026) tiến hành thử nghiệm UAV để vận chuyển, phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo hạt lúa tại 3 khu vực (rừng chè Tà Phìn - Tà Pao xã Sính Phình; các xã: Thanh Nưa, Tuần Giáo, Mường Ảng).

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2027 đến tháng 3/2027) thử nghiệm bay UAV để phun thuốc, bón phân và vận chuyển tại các vùng trồng mắc-ca Tuần Giáo và vùng trồng cà-phê tại Mường Ảng, khu vực cánh đồng Mường Thanh (trong đó ưu tiên xã Thanh Nưa) và xã Sính Phình.

Giai đoạn 3 (từ tháng 4/2027 đến tháng 6/2027) thử nghiệm bay UAV để vận chuyển y tế (thuốc, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm) từ Trung tâm Y tế Mường Ảng đến 4 trạm/điểm trạm y tế (Nà Tấu, Ẳng Tở, Mường Đăng, Ngối Cáy) và các khu vực quy hoạch bản đồ số, lâm nghiệp; đồng thời triển khai bay thử nghiệm UAV để vận chuyển sản phẩm cà-phê, mắc-ca, chè tươi chính vụ tại các xã: Tuần Giáo, Sính Phình, Mường Ảng.

Sau khi hoàn thành 3 giai đoạn, từ tháng 7/2027 đến hết quý II/2028 Điện Biên sẽ chính thức chuyển từ thử nghiệm sang mở rộng, vận hành và xúc tiến đầu tư.

Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên là cơ quan chủ trì phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn FPT và các cơ quan, đơn vị triển khai thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

Người dân xã Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) chứng kiến và tham gia thử nghiệm bay UAV để vận chuyển quả cà-phê tại nương dốc. (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Đánh giá cao sự quan tâm, chủ động của Điện Biên trong ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, vừa qua (ngày 22/9) tại tỉnh Điện Biên, Tổng Công ty Tập đoàn OSB đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên và chính thức đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm bay và thực hành bay UAV, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.

Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên chủ trì buổi làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên với đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tập đoàn OSB. (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ)

Theo đề xuất, Tổng Công ty Tập đoàn OSB sẽ nghiên cứu đề xuất 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV tại phường Mường Lay với tổng diện tích công trình 10.700,2m2, với vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay, đài điều khiển bay. Xây dựng Nhà máy sản xuất UAV tại phường Mường Lay hoặc phường Điện Biên Phủ. Bao gồm xưởng sản xuất khung vỏ, xưởng CNC/cơ khí chính xác, xưởng lắp ráp điện tử, xưởng lắp ráp thành phẩm, xưởng kiểm định-thử nghiệm, nhà kho, văn phòng làm việc và hạ tầng phụ trợ.

Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không vũ trụ tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, bao gồm: Khu vực trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và học liệu.