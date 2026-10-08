Điện Biên sắp tổ chức giải leo núi 'Theo dấu chân Đại tướng'

Giải chạy được tổ chức vào năm 2025 thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Theo kế hoạch liên ngành, Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026 “Mường Phăng dấu ấn lịch sử” dự kiến được tổ chức trong hai ngày 24–25/10 tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND xã Mường Phăng tổ chức. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/10 tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chương trình, đại biểu sẽ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các vận động viên hào hứng khi vượt qua chặng đường rừng khó khăn để chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ.

Hai môn thi đấu có tổng cộng 12 nội dung. Trong đó, môn leo núi diễn ra ngày 24/10, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ, cùng cự ly 17 km. Vận động viên tham gia từ đủ 15 đến 55 tuổi; người dưới 18 tuổi phải có người giám hộ chịu trách nhiệm và ký cam kết theo quy định của Ban tổ chức.

Cung đường leo núi xuất phát từ cổng Nhà đón tiếp Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, theo đường mòn lên đỉnh Pu Tó Cọ, nơi đặt Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau đó, vận động viên xuống theo đường mòn hướng bản Che Căn, qua chợ trung tâm xã Mường Phăng và trở về đích tại cổng di tích.

Pu Tó Cọ là địa điểm được lựa chọn đặt đài quan sát để Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ tham mưu theo dõi tình hình mặt trận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ vị trí này có thể quan sát cánh đồng Mường Thanh và tập đoàn cứ điểm của quân Pháp. Cung đường thi đấu vì vậy gắn thử thách chinh phục thiên nhiên với việc tìm hiểu một địa danh lịch sử.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Điện Biên mong muốn đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu với Nhân dân và du khách về Di tích lịch sử Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng và đỉnh núi Pu Tó Cọ.

Môn việt dã dự kiến tổ chức ngày 25/10, gồm tám nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ ở hai nhóm tuổi. Nhóm thanh niên từ 16 đến 35 tuổi thi đấu cự ly nam 10 km, nữ 5 km; người trên 35 tuổi đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức, tuổi tối đa không quá 60. Nhóm thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi thi đấu cự ly nam 5 km, nữ 3 km.

Đường chạy xuất phát tại cổng chào xã Mường Phăng, theo Quốc lộ 279B hướng đi xã Nà Tấu, quay vòng và về đích tại vị trí xuất phát.

Bên cạnh thi đấu, các đoàn và du khách có thể tham quan di tích, trải nghiệm bản văn hóa du lịch, tìm hiểu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tối 24/10.

Thông qua sự kiện, Điện Biên hướng tới phát triển phong trào rèn luyện thể thao, giáo dục truyền thống lịch sử và quảng bá tiềm năng về mảnh đất Mường Phăng; đồng thời từng bước xây dựng giải đấu thường niên, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.