Điện Biên rà soát kịch bản tăng trưởng, tập trung bù đắp phần hụt quý III

Ngày 22/9, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và cả năm 2026. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Tài chính, Thống kê tỉnh, Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VII, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 3 và Kho bạc Nhà nước khu vực X.

Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và cả năm 2026

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 20/9, mục tiêu GRDP quý III/2026 theo giá so sánh năm 2020 là 8.196,09 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11,67% so với cùng kỳ. Ước đến hết tháng 9, GRDP quý III đạt 8.115,59 tỷ đồng, bằng 99,02% mục tiêu và tăng 10,58% so với cùng kỳ, thấp hơn kịch bản 80,51 tỷ đồng.

Trong 20 ngành kinh tế, có 13 ngành ước đạt hoặc vượt mục tiêu, một ngành cơ bản đạt và 6 ngành thấp hơn yêu cầu. Tổng phần thiếu hụt của 6 ngành này khoảng 153,36 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản thiếu 56,87 tỷ đồng; giáo dục và đào tạo thiếu 21,08 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, tín dụng, xuất nhập khẩu, giải ngân vốn đầu tư công và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Những khó khăn, vướng mắc, nhất là các lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp, cũng được phân tích để xác định giải pháp khắc phục trong thời gian còn lại của năm.

Các đại biểu đề nghị làm rõ kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý III và cả năm 2026, trong đó chú trọng hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thành Đô yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu được giao; rà soát những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời, khẩn trương chuẩn xác số liệu tăng trưởng đến hết tháng 9 để phục vụ đánh giá kết quả quý III.

Trong quý IV, tỉnh tập trung triển khai các dự án điện năng lượng, thủy điện; thực hiện các giải pháp bù đắp phần thiếu hụt ở những lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chính phủ.

Sở Tài chính được giao phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập danh sách các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn để trình UBND tỉnh xem xét điều chuyển trước 15/11/2026.

Cùng với đó, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư, nhất là các dự án đô thị và chăn nuôi; tăng cường xúc tiến thương mại, du lịch; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán cấp xã và rà soát việc chi trả các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên.