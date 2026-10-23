Điện Biên: Rà soát, hoàn thiện loạt cơ chế, chính sách và quy hoạch

Các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung thuộc lĩnh vực y tế, gồm quy định số lượng, mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; giá dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ y tế dự phòng về phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phiên họp.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động của đảng ủy các xã, phường, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Tài chính rà soát, chỉnh sửa thể thức và cách trình bày, bảo đảm phù hợp với quy định về văn bản quy phạm pháp luật.

Phiên họp cũng xem xét các dự thảo liên quan đến quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin; chế độ mua sắm, cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục cho công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường tỉnh; phân cấp cho Giám đốc Sở Xây dựng thẩm định, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Một nội dung khác được đưa ra thảo luận là quy định trình tự xác định, thẩm tra và phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng.

Các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi và yêu cầu thực tiễn, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến ​​kiến ​​trúc tại buổi họp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh xem xét phương án, kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy định cách xác định diện tích đất ở đối với những trường hợp chưa xác định rõ diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp, phục vụ công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp cũng cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp đô thị, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí hồ Huổi Phạ và khu vực phụ cận.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, các cơ quan chuyên môn được đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung trình, bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh Điện Biên.