Điện Biên rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch điện VIII

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, gồm các loại hình: Điện mặt trời, điện gió, thủy điện, điện tích năng, sinh khối và điện rác. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, các cơ quan chuyên môn đang rà soát, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án năng lượng vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Việc đề xuất tập trung vào những dự án có khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương. Đối với chương trình phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ tổng hợp, hoàn thiện đề xuất bổ sung quy hoạch điện VIII; rà soát quỹ đất thực hiện các dự án năng lượng; công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ tổng hợp, đề xuất bổ sung các dự án vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch là bước quan trọng để Điện Biên khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp năng lượng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung đề xuất, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh. Trong quá trình rà soát phải đánh giá kỹ quỹ đất, khả năng giải phóng mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện liên quan; đồng thời làm rõ tiến độ, lộ trình thực hiện đối với từng dự án. Hồ sơ, số liệu và nội dung đề xuất phải bảo đảm cơ sở thực tiễn, khoa học, đúng quy định, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét, bổ sung quy hoạch điện VIII điều chỉnh.