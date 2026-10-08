Điện Biên rà soát, đề xuất bổ sung loạt dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII

Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án vào Quy hoạch điện VIII.

Theo báo cáo, quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định định hướng phát triển các nguồn năng lượng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện, điện tích năng, sinh khối và điện rác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương, các cơ quan chuyên môn đang rà soát, tổng hợp và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án năng lượng. Trọng tâm là những dự án có khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của tỉnh.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, từng bước tạo cơ sở cho việc phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng trên địa bàn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung trao đổi về cơ sở pháp lý, tiềm năng phát triển và khả năng triển khai các dự án; đồng thời rà soát các điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và các yếu tố liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề xuất.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp năng lượng và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.

Các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện nội dung đề xuất, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

Trong quá trình rà soát, cần đánh giá kỹ điều kiện đất đai, khả năng giải phóng mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện liên quan; đồng thời xác định tiến độ, lộ trình thực hiện đối với từng dự án.

Hồ sơ, số liệu và nội dung đề xuất phải có cơ sở thực tiễn, khoa học, tuân thủ quy định, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.