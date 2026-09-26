Điện Biên: Rà soát công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Tập trung vào công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực

Trong đợt 3, Đoàn Kiểm tra, giám sát tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả thực hiện công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và công tác chuyển đổi số.

Đoàn đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2026.

Theo dự thảo báo cáo, Đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chủ động, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ trong bối cảnh địa phương phải đồng thời triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động và vận hành hệ thống chính trị chính quyền 3 cấp.

Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, triển khai kịp thời.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá công tác cán bộ tại Điện Biên có những chuyển biến tích cực. Nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo và cấp ủy trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc; các quy trình về công tác cán bộ cơ bản bảo đảm công khai, minh bạch.

Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa theo chức danh; công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo dự thảo báo cáo, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong các nội dung được kiểm tra, giám sát; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Việc thông qua dự thảo báo cáo là cơ sở để Đoàn Kiểm tra, giám sát tiếp tục hoàn thiện các nội dung và kết luận theo quy định.