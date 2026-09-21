Điện Biên: Quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ

Từ thông tin do người dân cung cấp về khu vực có mộ liệt sĩ, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, chính quyền phường Điện Biên Phủ tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin liệt sĩ.

Sau khi xác minh, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn và nhân chứng để tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 1 hài cốt đã lấy được mẫu để phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.

Quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng trình tự, thủ tục; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, cùng sự hỗ trợ của các nhân chứng và người dân, lực lượng chức năng vẫn kiên trì tìm kiếm, xác định vị trí và đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao...

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.