Cán bộ xã Mường Phăng và đại diện các đoàn thể xã Mường Phăng vận động người dân vùng dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng, trên địa bàn xã hiện đồng thời triển khai 5 dự án, gồm: dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ; dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1; dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên; dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ; dự án Tổ hợp nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu vực xã Mường Phăng.

Trong đó, dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có tổng diện tích bồi thường, thu hồi đất là 29,95ha của 195/195 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay đã hoàn thành thu hồi, bàn giao mặt bằng là 29,95ha của 195 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Lãnh đạo xã Mường Phăng báo cáo đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Điện Biên về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 qua địa bàn xã có 476 hộ gia đình phải di dời, giải phóng mặt bằng 123,48ha để thực hiện 2 điểm tái định cư và tuyến chính.

Đến 20/11, đối với 2 điểm tái định cư đã hoàn thành xong công tác đo đạc quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm và khai toán phương án bồi thường. Chủ đầu tư đã thực hiện ứng trước tiền cho người dân để lấy công địa thi công, hiện đã thực hiện khởi công, thi công công trình. Đối với tuyến chính, Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng đã phối hợp chủ đầu tư thực hiện công tác cắm biên đo đạc quy chủ hoàn thành đo đạc quy chủ trên toàn tuyến; đến 20/11, xã đã phối hợp xác minh nguồn gốc đất được 230/425 hộ gia đình, cá nhân.

Cán bộ xã Mường Phăng dự buổi làm việc. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành; tổng diện tích thu hồi là 25,98ha của 39 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức. Ủy ban nhân dân xã phối hợp chủ đầu tư đã thực hiện chi trả tiền 39/39 hộ và tổ chức; đồng thời bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thi công.

Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện thu hồi 4,66ha của 3 hộ gia đình (theo đơn tự nguyện trả lại đất tại các Quyết định số: 1379/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng).

Đồng chí Hoàng Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng báo cáo kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự án Tổ hợp nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu vực xã Mường Phăng vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 18/9/2026, hiện Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng đã ban hành Văn bản số 2230/UBND-KT ngày 30/9/2026 tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Như vậy, với tổng dự án đang được triển khai đồng thời trên địa bàn xã Mường Phăng khá nhiều; công tác giải phóng mặt bằng cũng vì thế mà nhiều hơn song có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Mường Phăng, đến nay người dân vùng dự án đều đồng thuận, nhất trí cao.

Ông Cà Văn Phòng, Trưởng bản Xôm, cho biết: Gia đình tôi cũng như bà con trong bản Xôm đều đồng thuận bàn giao mặt bằng cho xã, nhà đầu tư để thi công dự án cáp treo lên núi Pú Tó Cọ. Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để thu hút khách du lịch về địa bàn, từ đó người dân có thêm cơ hội thay đổi sinh kế, chuyển đổi nghề phù hợp.

Đồng chí Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đề nghị xã Mường Phăng quan tâm tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp nghề cho nông dân vùng dự án. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các Mường Phăng trong tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã đồng thời đề nghị xã Mường Phăng dành sự quan tâm tư vấn giúp nông dân đặc biệt là các gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng các dự án trong chuyển đổi nghề, thay đổi sinh kế phù hợp với hạ tầng, dịch vụ thương mại tại địa phương.

Đồng chí Trần Quý Hùng, lưu ý: Các tổ chức hội, đoàn thể cần đặc biệt quan tâm hướng nghiệp chuyển đổi nghề cần chủ động "đi trước" bằng cách tư vấn, định hướng để người dân vùng dự án lựa chọn nghề phù hợp.

"Tới đây có các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ tại trung tâm xã Mường Phăng rất cần nhân lực trong lĩnh vực này, do vậy ngay từ bây giờ việc hướng dẫn người dân học nghề, chuyển đổi nghề là cần thiết, bảo đảm khi các dự án đi vào vận hành đã có sẵn nguồn nhân lực là lao động địa phương. Như thế, người lao động địa phương cũng không bị hẫng sinh kế và không phụ thuộc hoàn toàn đất sản xuất như trước" - đồng chí Trần Quý Hùng nhấn mạnh.