Đồng chí Vừ A Bằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở thảo luận, hai đơn vị thống nhất ký kết nội dung phối hợp, gồm: Tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng; tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền về công tác đầu tư, phát triển lưới điện và bảo đảm cung cấp điện; tuyên truyền về dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số và phát triển điện mặt trời mái nhà; cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng và các điển hình tiên tiến…

Đại diện hai đơn vị ký kết và trao Quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, hai đơn vị phân tích, làm rõ hơn công tác phối hợp trong lĩnh vực an sinh xã hội, tập trung tuyên truyền về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình vì cộng đồng; làm rõ ý nghĩa, kết quả và đóng góp thiết thực của các hoạt động đối với đời sống nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm ghi nhớ hoạt động phối hợp.

Đặc biệt, tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng kiến và gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và các hoạt động vì cộng đồng; tuyên truyền, biểu dương khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua hoạt động ký kết là cơ sở nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...