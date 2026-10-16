Điện Biên: 'Phiên chợ 0 đồng – Ấm tình biên cương' gắn kết tình quân dân

Khoảng 2.000 người dân được tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hơn 1.000 suất quà được trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gần 8 tỷ đồng kinh phí xây dựng các công trình được hỗ trợ. Đây là những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Phiên chợ 0 đồng – Ấm tình biên cương”, tổ chức ngày 16/10, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, các đơn vị chức năng và nhà tài trợ thực hiện.

Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Phiên chợ 0 đồng – Ấm tình biên cương”.

Tại sân vận động tỉnh Điện Biên, chương trình tổ chức 5 gian hàng với các hạng mục, gồm: Hỗ trợ thủ tục công dân số; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nhu yếu phẩm 0 đồng; Cùng em đến trường và Sinh kế đồng hành cùng bà con.

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 7/5 cùng các đơn vị y tế tư nhân đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát, siêu âm, khám nha khoa và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Thanh Nưa, phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh. Đối tượng được quan tâm hỗ trợ có nhiều người cao tuổi, trẻ em khuyết tật bẩm sinh và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, hơn 600 suất quà nhu yếu phẩm đã được trao tận tay người dân, góp phần chia sẻ khó khăn, cải thiện đời sống cho bà con. Đặc biệt, 150 người dân được hỗ trợ vật nuôi, giống cây trồng, tạo điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Song song với đó, với mong muốn đồng hành lâu dài, 15 chiếc xe đạp cũng đã được trao tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tài trợ còn trao tặng kinh phí xây dựng nhiều trường học, nhà tình nghĩa, dịch vụ y tế và hỗ trợ chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Với thông điệp “Chia sẻ khó khăn – Đồng hành sinh kế – Gắn kết nhân dân; Chung tay giữ bình yên bản làng, vì cộng đồng không ma túy”, chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và từng bước ổn định sinh kế, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý thức trách nhiệm chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với đồng bào các dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên bản làng, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.