Điện Biên phát triển lưới điện truyền tải, đón đầu các dự án năng lượng

Sáng 4/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị về cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện; phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình cung ứng điện, tiến độ đầu tư các công trình lưới điện, những khó khăn trong đấu nối và giải tỏa công suất nguồn điện; đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa ngành điện, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hạn chế nguy cơ quá tải hệ thống.

Giai đoạn 2021 - 2026, công suất cực đại của tỉnh Điện Biên tăng từ 76 MW lên 98 MW, bình quân khoảng 5,3%/năm. Điện thương phẩm tăng từ hơn 276 triệu kWh năm 2021 lên gần 360 triệu kWh năm 2025; năm 2026 ước đạt hơn 388 triệu kWh. Dự báo đến năm 2030, công suất cực đại của tỉnh đạt khoảng 134 MW.

Hiện Điện Biên có 24 nhà máy thủy điện đã hòa lưới điện quốc gia, với tổng công suất hơn 334 MW. Theo quy hoạch, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn đến năm 2030 khoảng 2.998,93 MW. Đến năm 2028, tỉnh dự kiến triển khai 27 dự án năng lượng với tổng công suất 1.303 MW.

Tuy nhiên, Điện Biên hiện chưa có công trình lưới điện truyền tải 220 kV và 500 kV đưa vào vận hành. Hệ thống lưới điện 110 kV hiện hữu chủ yếu đáp ứng nhu cầu phụ tải và tiếp nhận các nguồn điện đang hoạt động, một số dự án quy mô nhỏ; chưa đủ khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết, thiếu hạ tầng truyền tải là điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện của tỉnh. Trong khi đó, tiềm năng phát triển thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện tích năng còn lớn. Việc đưa các dự án nguồn điện quy mô lớn vào vận hành phụ thuộc nhiều vào tiến độ đầu tư các công trình truyền tải 220 kV và 500 kV.

Để tháo gỡ khó khăn, Điện Biên đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp kiến nghị EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm biến áp 220 kV và đường dây 220 kV Điện Biên - Sơn La; sớm triển khai thủ tục đầu tư Trạm biến áp 500 kV và đường dây 500 kV Lai Châu - Điện Biên. Tỉnh Điện Biên cũng đề xuất đưa các công trình lưới điện 220 kV đã được phê duyệt vào danh mục dự án năng lượng cấp bách, trọng điểm quốc gia, ưu tiên bố trí vốn trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc quan tâm bố trí vốn đầu tư các công trình cấp điện nông thôn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027, giúp người dân sớm được sử dụng điện.

Trước những khó khăn trên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên và Trạm biến áp 220 kV Điện Biên, phấn đấu đóng điện trong quý I/2027. Các đơn vị cần rà soát những hạng mục còn vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý; đồng thời nâng cấp các tuyến đường dây 110 kV, trạm biến áp và lưới điện phân phối, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống truyền tải mới.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Đối với các công trình 500 kV và dự án truyền tải tiếp theo, ông Nguyễn Đức Thiện đề nghị các đơn vị phối hợp với tỉnh Điện Biên hoàn thiện thủ tục đầu tư, phương án hướng tuyến và giải phóng mặt bằng, chủ động chuẩn bị hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn điện.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng lưu ý, phát triển nguồn điện phải gắn với khả năng tiếp nhận và truyền tải của lưới điện, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng không thể phát hết công suất do thiếu hạ tầng đấu nối. Ngành điện cần phối hợp với các đơn vị điều độ và chủ đầu tư rà soát khả năng giải tỏa công suất từng khu vực, bảo đảm tiến độ đầu tư nguồn và lưới điện phù hợp.

Dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tặng Giấy khen cho 7 đơn vị là chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện năm 2026./.