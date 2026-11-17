Tỉnh Điện Biên có tiềm năng phát triển mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Đồng hành cùng khách hàng phát triển năng lượng sạch

Điện Biên có cường độ bức xạ mặt trời trung bình từ 3,8–4,4 kWh/m²/ngày. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình khai thác năng lượng mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (ĐMTMN).

Thay vì đầu tư những công trình quy mô lớn, mô hình này tận dụng diện tích mái nhà sẵn có tại cơ quan, công sở, doanh nghiệp và hộ gia đình để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Nguồn điện sản xuất được ưu tiên phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ngay tại chỗ, qua đó giảm lượng điện phải mua từ lưới điện quốc gia.

Nhận thấy tiềm năng và hiệu quả của mô hình, Công ty Điện lực Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ khách hàng tiếp cận và lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

Thông tin về chủ trương, chính sách, lợi ích cũng như những lưu ý trong quá trình đầu tư được truyền tải thông qua các kênh thông tin của ngành Điện, phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Công ty Điện lực Điện Biên hỗ trợ khách hàng tiếp cận và lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

Đáng chú ý, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền, Công ty Điện lực Điện Biên chú trọng đưa hoạt động tư vấn đến trực tiếp cơ sở. Cán bộ chuyên môn được cử khảo sát thực tế, hướng dẫn khách hàng lựa chọn công suất, phương án kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng điện; đồng thời khuyến nghị các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt, vận hành.

Cách làm này giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi quyết định đầu tư, hạn chế tình trạng lựa chọn hệ thống không phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, việc tính toán công suất gắn với đặc điểm phụ tải sử dụng điện có ý nghĩa quan trọng, giúp khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ và tránh lãng phí chi phí đầu tư.

Theo thống kê, đến tháng 10/2026, toàn tỉnh Điện Biên có 222 khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN tự sản, tự tiêu, với tổng công suất hơn 2.500 kWp. Trong đó, Văn phòng Công ty Điện lực Điện Biên và các Điện lực trực thuộc đã triển khai 5 hệ thống, tổng công suất 255 kWp.

Những công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại các đơn vị mà còn là mô hình thực tế để khách hàng tham quan, tìm hiểu. Thông qua việc trực tiếp quan sát hệ thống được lắp đặt và vận hành, người dân, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng, từ đó cân nhắc triển khai phù hợp với điều kiện của mình.

Từ hiệu quả kinh tế đến giảm áp lực cho lưới điện

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy của ĐMTMN tự sản, tự tiêu là khả năng tiết kiệm chi phí tiền điện. Điện năng tạo ra vào ban ngày có thể được sử dụng trực tiếp cho các thiết bị sinh hoạt, hoạt động sản xuất và kinh doanh. Nhờ đó, khách hàng giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia, đồng thời chủ động hơn trong sử dụng năng lượng.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tiêu thụ điện lớn vào ban ngày, việc đầu tư hệ thống phù hợp có thể góp phần giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào công suất lắp đặt, đặc điểm phụ tải và khả năng sử dụng điện tại thời điểm hệ thống phát điện. Vì vậy, việc khảo sát, tính toán trước khi đầu tư là yếu tố cần được quan tâm.

Điện mặt trời mái nhà còn góp phần giảm tải cho lưới điện.

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng, điện mặt trời mái nhà còn góp phần hỗ trợ vận hành hệ thống điện. Khi điện năng được sản xuất và tiêu thụ ngay tại nơi sử dụng, nhu cầu truyền tải điện từ các nguồn ở xa có thể giảm, qua đó góp phần hạn chế tổn thất điện năng và giảm áp lực cho lưới điện, nhất là trong những khung giờ có nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày.

Việc phát triển nguồn điện phân tán tại các hộ gia đình, cơ quan và doanh nghiệp cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng điện hiện có. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, yêu cầu bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định đặt ra ngày càng cao.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn khách hàng triển khai ĐMTMN tự sản, tự tiêu theo đúng quy định. Trọng tâm là hỗ trợ khách hàng lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong lắp đặt và vận hành.

Từ những hệ thống điện mặt trời mái nhà đang được triển khai, Điện Biên từng bước khai thác hiệu quả hơn nguồn năng lượng tái tạo sẵn có. Khi người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia chuyển đổi, mô hình này không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần xây dựng hệ thống điện linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.