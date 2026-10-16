Điện Biên phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026

Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Theo thống kê, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ hơn 18 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được và nguồn quỹ dư, Ban vận động Quỹ các cấp đã phân bổ hơn 29 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh Điện Biên hiện có 25.541 hộ nghèo, chiếm 17,78% và 18.748 hộ cận nghèo, chiếm 13,05%; trên 7.200 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó gần 6.000 hộ cần xây nhà mới, trên 1.200 hộ sửa chữa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng kêu gọi tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, đồng chí Mùa A Vảng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã luôn đồng hành, đóng góp ủng hộ để chăm lo cho đời sống người nghèo và thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh.

Phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, đồng chí Mùa A Vảng nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam. Đồng chí kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp.

Chi tiết các tài khoản tiếp nhận ủng hộ

Việc ủng hộ được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Quỹ Vì người nghèo tỉnh Điện Biên số 127000096637 mở tại Ngân hàng VietinBank hoặc số 7066363636 mở tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên. Mức ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

Tại chương trình, 64 tập thể và 22 cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh với tổng số tiền 1,446 tỷ đồng.

Đại biểu ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động.

Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.