Diễn biến nóng khi 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vanguard của Anh nhận lệnh ra khơi

Hải quân Hoàng gia Anh đã điều 3 trong số 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân ra biển. Theo tờ Sky News, ít nhất một trong số các chiến hạm này mang theo tên lửa lắp đầu đạn sẵn sàng phóng.

Việc triển khai theo cách bất thường phần lớn hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Anh có thể cho thấy mức độ sẵn sàng hoạt động của chúng đã được nâng cao.

Thời gian gần đây, việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ đã trở thành một thách thức đối với lực lượng tàu ngầm Anh, gây mất uy tín nghiêm trọng và ảnh hưởng tới khả năng răn đe chiến lược.

Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Vanguard bao gồm 4 chiếc đó là HMS Vanguard (S28); HMS Victorious (S29); HMS Vigilant (S30); HMS Vengeance (S31).

Cả 4 tàu ngầm nói trên đều được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân loại Trident II D5 và đóng vai trò xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh.

Việc thường trực trên biển ít nhất 1 tàu ngầm trang bị tên lửa Trident được xem là một trong những đảm bảo quan trọng nhất cho an ninh của Vương quốc Anh, "những hành động như vậy có thể là một cách để gửi tín hiệu đến đối thủ", tờ Sky News nhận định.

Một trong những tàu ngầm lớp Vanguard là chiếc HMS Victorious đang được bảo dưỡng tại căn cứ hải quân Devonport, đây là lý do số triển khai ra biển chỉ gồm 3 tàu. Năm ngoái, tàu HMS Vanguard đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu kéo dài hơn 200 ngày.

Đây có lẽ là một trong những đợt triển khai dài nhất trong lịch sử lực lượng tàu ngầm. Thời gian kéo dài của chiến dịch đã gây áp lực đáng kể lên cả thủy thủ đoàn và chính kết cấu của con tàu.

Chuyến hải trình dài nhất từng được biết đến của một tàu ngầm hạt nhân Hải quân Hoàng gia Anh kéo dài 207 ngày, do chiếc HMS Victorious thực hiện vào năm 2021.

Về những phương tiện chiến đấu trên, Vanguard là loại tàu ngầm lớn nhất đã được chế tạo tại Vương quốc Anh. Con tàu đầu tiên đã được đưa vào biên chế hải quân từ năm 1993, có tổng cộng 4 chiến hạm loại này đã được chế tạo.

Chỉ cần một tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard cũng đủ sức tuần tra và răn đe bất kỳ đối tượng nào, và nó luôn có một chiếc dự bị đi kèm.

Thời hạn hoạt động của tàu ngầm lớp Vanguard vẫn trong bức màn bí mật. Bên cạnh đó, chi tiết về các hệ thống vũ khí và nhiệm vụ tuần tra của chúng cũng được bảo mật cao. Nhưng cần lưu ý, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, vai trò chiến lược đã thay đổi.

Mỗi tàu ngầm lớp Vanguard mang theo 16 tên lửa đạn đạo Trident II D5 (cùng loại được sử dụng bởi tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ). Do không bị giới hạn bởi các thỏa thuận cắt giảm vũ khí nên mỗi tên lửa Trident II D5 có thể mang theo 12 đầu đạn.

Các tàu lớp ngầm Vanguard mang ít tên lửa hơn lớp Ohio. Mỗi chiếc có thể chở tối đa 96 đầu đạn hạt nhân được triển khai trên 8 tên lửa. Sau đó giảm xuống còn 48 đầu đạn trên 4 tên lửa.

Theo thiết kế, tàu ngầm lớp Vanguard ban đầu dự định hoạt động khoảng 25 năm. Hiện Anh đã có tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Dreadnaugt mới được chế tạo và sẽ biên chế đủ theo số lượng dự tính vào năm 2028, do vậy những chiến hạm cũ nhiều khả năng sắp "nhận sổ hưu".