Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên xem xét các sản phẩm tham gia đợt 2 năm 2026

Chiều 28.11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026. Đợt này có 87 sản phẩm của 53 chủ thể thuộc 30 xã, phường đăng ký tham gia, trong đó 79 sản phẩm đánh giá lần đầu và 8 sản phẩm đánh giá lại. Các sản phẩm thuộc 3 nhóm: thực phẩm, đồ uống và thủ công mỹ nghệ.

Trước hội nghị, từ ngày 7 - 20.11, Tổ tư vấn Hội đồng OCOP tỉnh đã tiến hành rà soát hồ sơ, đánh giá sơ bộ và chấm điểm các sản phẩm.

Qua rà soát, 87 hồ sơ cơ bản có tài liệu nền tảng phục vụ đánh giá, song mức độ đầy đủ, thống nhất và khả năng kiểm chứng chưa đồng đều. Một số hồ sơ còn thiếu minh chứng hoặc có sai khác về nguồn nguyên liệu, sản lượng, chứng từ tiêu thụ, nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và quyền sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm OCOP không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh Điện Biên (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, Tổ tư vấn đã chỉ rõ những nội dung cần giải trình, bổ sung, hoàn thiện để các chủ thể nâng cao tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí OCOP.

Tại hội nghị, Hội đồng tập trung xem xét các sản phẩm đăng ký đánh giá lần đầu và đánh giá lại, chú trọng tư cách pháp lý, tổ chức sản xuất, chất lượng nguyên liệu, khả năng liên kết, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Những sản phẩm đặc trưng của Điện Biên góp phần quảng bá nông sản, bản sắc văn hóa địa phương đến người tiêu dùng và du khách (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, bên cạnh các tiêu chí về chất lượng và hiệu quả kinh tế, bản sắc địa phương, câu chuyện sản phẩm và quyền sở hữu trí tuệ cũng được xem xét.

Đây là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị riêng, giúp sản phẩm OCOP không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn trở thành phương tiện giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng của mỗi vùng đất.

Kết quả, có 11 sản phẩm được đề xuất xem xét phân hạng 4 sao và 76 sản phẩm được đề xuất xem xét phân hạng 3 sao.

Thông qua đánh giá, phân hạng, Điện Biên hướng tới thúc đẩy các chủ thể chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Việc khai thác tốt nguồn nguyên liệu bản địa, tri thức sản xuất truyền thống và câu chuyện văn hóa trong mỗi sản phẩm sẽ tạo thêm giá trị khác biệt, mở rộng cơ hội kết nối với hoạt động du lịch, qua đó góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên.