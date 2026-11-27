Diễn tập giúp lực lượng chuyên trách rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống tấn công mạng. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Trong bối cảnh Điện Biên đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các hệ thống thông tin ngày càng được kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, kéo theo những nguy cơ, thách thức mới về an ninh mạng. Vì vậy, chủ động nâng cao năng lực ứng phó sự cố trở thành yêu cầu cấp thiết.

Diễn tập thực chiến là phương thức thiết thực để kiểm chứng khả năng bảo vệ hệ thống thông tin, với phương châm “luyện trong môi trường mô phỏng, sẵn sàng khi xảy ra tình huống thật”.

Chương trình được tổ chức trên nền tảng Cyber Range, với sự tham gia của 10 đội, gồm 90 thành viên. Các đội trực tiếp thực hành trong môi trường mô phỏng, qua đó kiểm nghiệm khả năng phát hiện và ứng phó với những tình huống tấn công mạng sát thực tế.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là kịch bản tấn công vào hệ thống web của tỉnh thông qua khai thác lỗ hổng React2Shell.

Với 20 câu hỏi tình huống được xây dựng theo 4 mức độ, các đội thi thực hành phân tích dữ liệu, nhận diện cảnh báo trên nền tảng SIEM Wazuh, truy vết quá trình xâm nhập và xác định phạm vi ảnh hưởng, từ đó đề xuất phương án ứng cứu, khắc phục sự cố.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên trách an ninh mạng tỉnh Điện Biên và chuyên gia VNCERT, các thành viên nhanh chóng làm quen với hệ thống, từng bước hình thành phương pháp điều tra, phân tích và xâu chuỗi dấu vết phục vụ xử lý sự cố. Qua thực hành, các đội cho thấy khả năng tiếp thu nhanh, vận dụng kiến thức chuyên môn và phối hợp xử lý tình huống.

Trao giải cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Kết quả thi đấu giữa các đội khá sát sao, trong đó ba đội dẫn đầu đạt cùng số điểm, mức chênh lệch giữa các đội còn lại không lớn. Thứ hạng được xác định trên cơ sở các tiêu chí phụ đã thống nhất, bảo đảm khách quan, minh bạch và đúng thể lệ.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho 7 đội thi có thành tích xuất sắc. Trong đó, đội Pha Đin giành giải Nhất cuộc diễn tập.

Thông qua các tình huống mô phỏng sát thực tế, cuộc diễn tập giúp các cơ quan, đơn vị kiểm chứng khả năng bảo vệ hệ thống thông tin, đồng thời nhận diện những điểm yếu cần khắc phục.

Kinh nghiệm thu được từ quá trình thực hành là cơ sở để Điện Biên tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ, chủ động ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tiến trình chuyển đổi số.