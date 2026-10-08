Điện Biên nâng cao năng lực tiếng Lào cho đội ngũ cán bộ

Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Lào cho các học viên

Chiều 8.10, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết khóa bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

Khóa học diễn ra từ tháng 4 đến 9.2026, kết hợp học tập tại tỉnh Điện Biên và thực tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong quá trình học, các học viên tích cực thực hành giao tiếp, củng cố vốn từ và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Lào, từng bước nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công việc.

Từ ngày 21 - 26.9, học viên tham gia đợt thực tế tại hai tỉnh U Đôm Xay và Luông Pha Băng nhằm tăng cường giao tiếp với người bản ngữ, đồng thời tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của nước bạn. Những trải nghiệm này giúp bổ sung kiến thức và kỹ năng phục vụ hoạt động giao lưu, trao đổi công tác với các đối tác Lào.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình; trong đó 9/17 học viên đạt loại giỏi.

Tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh, trong bối cảnh giao lưu, hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào ngày càng được tăng cường, ngôn ngữ là cầu nối giúp hai bên hiểu nhau và hợp tác hiệu quả hơn.

Việc bồi dưỡng tiếng Lào là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng giao tiếp, trao đổi công việc với đối tác, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào.

Để phát huy kết quả khóa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị học viên duy trì tự học, luyện tập tiếng Lào thông qua các nền tảng, ứng dụng và thực tiễn công tác; thường xuyên củng cố vốn từ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu công việc trong từng lĩnh vực hợp tác.

Sở GD&ĐT Điện Biên được đề nghị chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Điện Biên đánh giá toàn diện khóa học, tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng; bổ sung tài liệu, học liệu tiếng Lào nhằm nâng cao chất lượng các khóa tiếp theo.

Dịp này, Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và tham gia khóa bồi dưỡng. Ban tổ chức công bố quyết định công nhận kết quả bồi dưỡng tiếng Lào khóa 2, đồng thời trao giấy chứng nhận cho 17 học viên hoàn thành chương trình.