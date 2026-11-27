Đoàn kiểm tra tỉnh Điện Biên làm việc với Ban Chỉ đạo xã Tuần Giáo về công tác phòng, chống ma túy

Đoàn kiểm tra do Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đinh Bảo Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xã và đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo xã Tuần Giáo báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế, đoàn tập trung đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành y tế, giáo dục và tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, phòng ngừa ma túy.

Các nội dung được chú trọng gồm tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cộng đồng và trường học; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn dân cư.

Qua trao đổi, đoàn cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, làm cơ sở để địa phương rà soát, khắc phục và nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ma túy.

Ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Tuần Giáo trong ban hành kế hoạch và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình; đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là tại các cơ sở giáo dục và khu dân cư.

Đồng thời, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy vai trò phối hợp của các lực lượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá sát thực chất kết quả triển khai chương trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.