Điện Biên nâng cao chất lượng hoạt động điện ảnh và chiếu phim lưu động

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 26 đến 28.10

Nội dung tập huấn tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quay phim, chụp ảnh, sản xuất video; đồng thời hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo, sản xuất các sản phẩm truyền thông. Qua đó, giúp học viên tiếp cận phương thức tác nghiệp mới, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được giao. Đồng thời, Trung tâm đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành của đội ngũ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp trong thời gian tới.

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần đổi mới phương thức hoạt động chiếu phim lưu động, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, đưa các tác phẩm điện ảnh và sản phẩm tuyên truyền đến gần hơn với người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động điện ảnh tại cơ sở, phát huy vai trò của chiếu phim lưu động trong đời sống văn hóa, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Điện Biên.