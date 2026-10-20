Điện Biên: Mường Mùn ra mắt Câu lạc bộ Nỏ truyền thống

Ra mắt Câu lạc bộ Nỏ truyền thống xã Mường Mùn. Ảnh: Xuân Quý

Câu lạc bộ Nỏ truyền thống được thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-UBND của UBND xã Mường Mùn, tạo không gian để những người yêu thích môn bắn nỏ gặp gỡ, tập luyện, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng.

Đây cũng là cơ sở để địa phương duy trì hoạt động thể thao truyền thống, từng bước phát hiện, bồi dưỡng những người có năng khiếu, hướng tới tham gia các hoạt động giao lưu, thi đấu.

Gắn với đời sống lao động và sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, bắn nỏ không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, khả năng tập trung và độ chính xác mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự kiên trì. Việc duy trì môn thể thao này góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bắn nỏ góp phần gìn giữ môn thể thao truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở Mường Mùn. Ảnh: Xuân Quý

Việc thành lập câu lạc bộ tạo điều kiện để môn bắn nỏ được duy trì thường xuyên thông qua hoạt động tập luyện, thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp giao lưu, thi đấu. Đặc biệt, sự tham gia của thế hệ trẻ góp phần tiếp nối quá trình trao truyền kỹ năng, nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với môn thể thao dân tộc.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, Mường Mùn hướng tới khơi dậy niềm yêu thích bắn nỏ trong cộng đồng, đồng thời gắn việc gìn giữ bản sắc văn hóa với rèn luyện thể chất và phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Với 22 thành viên ban đầu, Câu lạc bộ Nỏ truyền thống được kỳ vọng trở thành hạt nhân duy trì phong trào bắn nỏ tại Mường Mùn, từng bước mở rộng các hoạt động giao lưu, thi đấu. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm điều kiện được thực hành, gìn giữ và tiếp nối trong đời sống cộng đồng.