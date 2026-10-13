Điện Biên:Mường Mùn đưa Internet miễn phí đến 100% nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng

Hệ thống Wi-Fi miễn phí được lắp đặt tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng ở 18/18 bản. Ảnh: UBND xã Mường Mùn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”, UBND xã Mường Mùn đã triển khai hệ thống Wi-Fi cộng đồng tại 100% nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Theo đó, mỗi bản được bố trí tối thiểu một điểm truy cập Wi-Fi tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, sử dụng tên mạng chung “MUONGMUN_SO”. Mật khẩu và mã QR truy cập được quản lý theo từng bản. Tùy điều kiện hạ tầng, địa phương lựa chọn phương án kết nối bằng cáp quang, mạng di động 4G/5G hoặc thiết bị phát Wi-Fi ngoài trời, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Trước khi triển khai, xã đã khảo sát hiện trạng tại 18/18 bản, tập trung đánh giá vị trí lắp đặt, nguồn điện, khả năng kéo cáp quang, độ phủ sóng di động, nhu cầu sử dụng và điều kiện quản lý, bảo vệ thiết bị. Đối với khu vực có cáp quang, băng thông tối thiểu đạt từ 100 Mbps trở lên; những nơi sử dụng mạng di động 4G/5G được lựa chọn gói dung lượng, tốc độ phù hợp.

Wi-Fi miễn phí tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng giúp người dân Mường Mùn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng các tiện ích số. Ảnh: UBND xã Mường Mùn

Việc đưa Wi-Fi miễn phí đến các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng không chỉ tạo điều kiện để người dân truy cập Internet khi hội họp, sinh hoạt mà còn hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID, chữ ký số công cộng, thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu thông tin chính thống. Qua đó, người dân có thêm cơ hội ứng dụng công nghệ số vào học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

Cùng với đầu tư hạ tầng, mỗi bản tổ chức ít nhất một buổi hướng dẫn người dân sử dụng Wi-Fi, thực hành các tiện ích số thiết yếu và trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thông tin. Hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng số, nhất là đối với người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ.

Trong 12 tháng đầu triển khai, kinh phí lắp đặt và duy trì đường truyền Internet, Wi-Fi tại 18 bản được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Việc phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại 18/18 bản là giải pháp thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng số ở xã Mường Mùn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thực hành các kỹ năng số và sử dụng dịch vụ số thiết yếu. Qua đó, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở.