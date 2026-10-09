Diễn biến mới vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê: Nam thanh niên nhiều lần đến xin lỗi, mong được bắt tay

Liên quan đến diễn biến mới của vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê, anh Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng, cho biết sau sự việc, anh Nguyễn Văn Thắng đã vài lần đến nhà riêng ông Dương Văn Hưng để xin lỗi. Tuy nhiên, theo anh Hào, đến nay anh Thắng vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức đối với nhà hàng.

Ông Hưng (sinh năm 1959) là người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip cầm vật giống điếu cày đuổi theo anh Thắng, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo anh Hào, trong một số lần đến nhà ông Hưng, anh Thắng vẫn có những lời lẽ mà anh cho là xúc phạm mình. Sau những ngày cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng bởi vụ việc, hiện ông Hưng đã trở lại làm việc bình thường tại nhà hàng.

Anh Thắng phát trực tiếp trên mạng xã hội khi đến nhà ông Hưng để xin lỗi sau vụ việc.

Theo tin từ VTC News, đáng chú ý, trong một lần đến nhà ông Hưng để xin lỗi, anh Thắng đã phát trực tiếp cuộc gặp trên mạng xã hội. Trong buổi livestream, anh Thắng cho biết ông Hưng chưa bắt tay mình và tuyên bố sẽ tiếp tục quay lại: “Ngày mai em lại vào tiếp. Bao giờ bác bắt tay thì thôi”.

Trước khi rời đi, anh Thắng nói: “Cháu về đây ông Hưng ơi”. Nam thanh niên đồng thời cho rằng sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa mình và chủ nhà hàng Cường Dê, “hoàn toàn không liên quan” đến ông Hưng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc giữa anh Thắng và ông Dương Văn Hưng trước nhà hàng Cường Dê, phường Tây Hoa Lư. Trong clip, hai người xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó ông Hưng cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo anh Thắng.

Trả lời phóng viên sau vụ việc, ông Hưng cho biết trước khi xảy ra tình huống được ghi lại trong clip, hai người đã có lời qua tiếng lại. Theo lời ông Hưng, anh Thắng liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thách thức và phun trầu vào mặt khiến ông tức giận.

Ông H và thanh niên tên T.. Ảnh cắt từ video clip.

Nhìn lại sự việc, ông Hưng cho biết bản thân rất buồn và suy nghĩ nhiều về cách ứng xử của mình. Khi biết chuyện, các con ông đang làm việc tại Hà Nội cũng vội trở về nhà. Ông chia sẻ rằng nếu được lựa chọn lại, ông sẽ tránh đi nơi khác và báo cơ quan chức năng giải quyết thay vì phản ứng trong lúc nóng giận.

Những ngày sau đó, cuộc sống và công việc của ông Hưng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo anh Hào, hiện ông Hưng đã trở lại làm việc bình thường tại nhà hàng.

Về quá trình xử lý vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

Anh Hào cho biết thêm, những ngày qua, ông Hưng cùng luật sư cũng đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.