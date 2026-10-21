Diễn biến mới vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Cha mẹ bị cáo Nguyễn Đức Anh đến nhà nạn nhân

Ngày 21/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, Đồng Nai) đã kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt tử hình sau khi bị tuyên án về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh. ↵

Liên quan vụ án, theo thông tin từ người nhà anh N.V.Q. (41 tuổi), người sống sót sau vụ tấn công, cách đây gần một tuần, cha mẹ của Nguyễn Đức Anh đã tìm đến tận quê để thắp hương cho vợ và hai con anh Q.

Tại đây, cha mẹ bị cáo bày tỏ sự đau xót trước mất mát của gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết sẽ cố gắng thay mặt con khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Q.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh mang theo dao, tìm cách đột nhập vào nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai nhưng không thành. Sau đó, bị cáo đột nhập vào nhà ông Q. ở bên cạnh và dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và hai con của ông Q. tử vong. Riêng ông Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng may mắn được cứu sống.