Diễn biến mới vụ người mẫu Kylie Jenner bị kiện

Theo Page Six, đội ngũ pháp lý của Kylie Jenner đã gửi đơn lên Tòa án Los Angeles, yêu cầu nữ đầu bếp từng làm việc tại nhà riêng của nữ người mẫu phải công khai danh tính thật thay vì sử dụng tên ẩn danh Jane Doe.

Trong hồ sơ ngày 23/10, luật sư của Kylie Jenner lập luận rằng những cáo buộc liên quan đến thai kỳ không đủ cơ sở để nguyên đơn được tiếp tục giấu tên trong quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, luật sư Della Shaker - đại diện nữ đầu bếp phản đối yêu cầu này. "Kylie Jenner đã biết danh tính của Jane Doe. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô ấy cho rằng công chúng cũng cần biết điều đó?", luật sư chia sẻ.

Luật sư của Kylie Jenner lập luận rằng những cáo buộc liên quan đến thai kỳ không đủ cơ sở để nguyên đơn được tiếp tục giấu tên trong quá trình tố tụng.

Theo Della Shaker, thân chủ của bà đã trải qua cú sốc mất con và lo ngại việc công khai danh tính sẽ khiến cô tiếp tục chịu áp lực, tổn thương tinh thần.

Trước đó, ngày 22/6, nữ đầu bếp đệ đơn kiện Kylie Jenner cùng một số bên liên quan, cáo buộc phân biệt đối xử khi mang thai, quấy rối, trả đũa và sa thải trái pháp luật.

Theo đơn kiện, người phụ nữ thông báo với cấp trên vào tháng 12/2024 rằng mình đang mang thai khoảng 3 tháng và cần được điều chỉnh công việc để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, cô cáo buộc vẫn phải làm việc trong thời gian dài, thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi thể lực.

Đáng chú ý, sau khi phục vụ một bữa tiệc sinh nhật của con Kylie Jenner tại Palm Springs vào ngày 1/2/2025, nữ đầu bếp cho biết bản thân kiệt sức nghiêm trọng.

Sáng hôm sau, cô bị xuất huyết và đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ thông báo không còn phát hiện nhịp tim thai nhi. Người phụ nữ cho rằng điều kiện làm việc khắc nghiệt đã góp phần dẫn đến biến cố đau lòng. Tuy nhiên, đây mới là cáo buộc từ phía nguyên đơn, chưa được tòa án xác nhận.

Phía Kylie Jenner bác bỏ việc nữ doanh nhân trực tiếp tuyển dụng nữ đầu bếp, đồng thời phản đối những lập luận về quan hệ lao động trong đơn kiện.

Theo Page Six, phiên điều trần liên quan đến yêu cầu giữ kín danh tính nguyên đơn dự kiến diễn ra ngày 28/1/2027. Đáng chú ý, Kylie Jenner còn đối diện 3 vụ kiện khác từ những người từng làm công việc giúp việc gia đình với các cáo buộc liên quan đến phân biệt đối xử, môi trường làm việc và sa thải trái pháp luật.

Kylie Jenner còn đối diện 3 vụ kiện khác từ những người từng làm công việc giúp việc gia đình.

Trong đó, một cựu nhân viên cáo buộc từng bị nhốt trong tủ quần áo hơn một giờ, tiếp xúc với hơi cay và bị chó cắn. Đại diện pháp lý của Kylie Jenner - luật sư Michael Rhodes bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những vụ kiện thiếu căn cứ. Ông khẳng định phía nữ doanh nhân sẽ tích cực bảo vệ quyền lợi trước tòa. Hiện các cáo buộc trong những vụ kiện nói trên đều chưa được chứng minh tại tòa án.