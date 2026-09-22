Diễn biến mới vụ người đàn ông đột nhập vào nhà riêng của Nana lúc nửa đêm

Người đàn ông ngoài 30 tuổi đang bị xét xử vì cáo buộc đột nhập nhà riêng của Nana để cướp tài sản tiếp tục gửi thư tay đến ê-kíp chương trình truyền hình, đề nghị được gặp mặt trực tiếp để cung cấp thông tin.

Cụ thể, mới đây, chương trình Incident Chief của JTBC cho biết bị cáo A đã gửi một bức thư tay mới đến ê-kíp sau khi trước đó từng liên hệ với chương trình để trình bày về vụ án.

Người đàn ông đột nhập nhà riêng của Nana để cướp tài sản tiếp tục gửi thư tay đến ê-kíp chương trình truyền hình.

Trong thư, A tự giới thiệu là “bị cáo trong vụ án cướp gây thương tích tại nhà Nana”, đồng thời viết rằng bản thân có nội dung muốn cung cấp. Người này đề nghị ê-kíp thu xếp một buổi gặp nếu có thể, đồng thời mong họ đến gặp mình trong thời gian sớm nhất.

Đây không phải lần đầu A gửi thư cho chương trình. Trước đó, người này từng gửi một bức thư dài 5 trang, trong đó khẳng định bản thân không chuẩn bị hung khí từ trước và mục đích ban đầu khi đột nhập nhà Nana chỉ là trộm cắp chứ không phải cướp.

A cũng đưa ra lời khai cho rằng mình không làm Nana bị thương, thậm chí còn cáo buộc Nana đã dùng hung khí có sẵn trong nhà để đâm mình. Tuy nhiên, ê-kíp Incident Chief cho biết sau khi kiểm tra các thông tin liên quan, một số nội dung trong lời kể của A không trùng khớp với những gì họ xác nhận được.

Đáng chú ý, lần liên hệ mới nhất của A diễn ra ngay sau phiên tòa xét xử phúc thẩm cuối cùng. Luật sư Son Soo Ho, khách mời của chương trình, cho biết công tố viên đã đề nghị tòa tuyên phạt A 10 năm tù tại phiên tranh luận cuối cùng.

Luật sư nhận định việc A tiếp tục tìm cách liên hệ với chương trình có thể xuất phát từ tâm lý hoang mang sau khi đối mặt với mức án mà công tố đề nghị, đồng thời cho rằng bị cáo đang cố gắng tìm cách thay đổi tình thế.

Phía công tố cũng được cho là đã chỉ trích mạnh thái độ của A trong quá trình xét xử. Công tố viên cho rằng bị cáo không thể hiện sự ăn năn mà còn kiện ngược nạn nhân và liên tục đưa ra những lời khai không phù hợp với sự thật. Phía công tố đồng thời cho rằng A đang lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng để gây ra tổn thương lần thứ hai cho cô.

Tại phiên tòa cuối cùng, A tiếp tục giữ nguyên lập luận rằng bản thân không chuẩn bị hung khí trước khi đột nhập. Người này còn cho rằng đó là loại hung khí có giá quá cao, khó mua được và bản thân bước vào nhà vì nghĩ không có ai bên trong. A được cho là đã bật khóc và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án bắt nguồn từ rạng sáng ngày 15/11 năm ngoái, khi A bị cáo buộc đột nhập nhà Nana tại Achon-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Người này được cho là đã đe dọa Nana cùng mẹ cô và yêu cầu giao nộp tài sản nhưng bất thành.

Vụ án bắt nguồn từ rạng sáng ngày 15/11 năm ngoái, khi A bị cáo buộc đột nhập nhà Nana tại Achon-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án xác định A có tội đối với các cáo buộc chính và tuyên phạt 7 năm tù. Sau đó, cả A và phía công tố đều kháng cáo, khiến vụ án tiếp tục được xét xử tại cấp phúc thẩm.