Diễn biến mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô ở Hà Nội, dựng lại hiện trường vụ án

Liên quan vụ người đàn ông bị đâm tử vong trên đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, xảy ra chiều 20/10, Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm sau vài giờ gây án.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hồ sơ vụ việc cũng được chuyển từ Công an phường Bồ Đề đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Danh tính nghi phạm hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: MXH.

Theo báo Tiền Phong, camera an ninh của nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc. Khoảng hơn 17h ngày 20/10, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-616.XX lưu thông trên đường Bắc Cầu theo hướng đi đê Ngọc Thụy.

Khi đến khu vực trước sân vui chơi, gần số 297 đường Bắc Cầu, chiếc ô tô bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu. Tại đây, người này dùng búa đập vỡ kính xe rồi tấn công tài xế.

Sau khi được người dân can ngăn, người đi xe máy rời khỏi hiện trường. Chiếc ô tô cũng tiếp tục di chuyển được một đoạn.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MXH.

Tuy nhiên, đối tượng sau đó đi đến một quán bán thịt lợn cách hiện trường khoảng 40-50m, lấy một con dao rồi quay xe đuổi theo ô tô. Khi đến khu vực đối diện ngõ 212 đường Bắc Cầu, người này tiếp tục chặn xe và dùng dao tấn công tài xế qua cửa kính.

Hậu quả, người đàn ông cầm lái tử vong ngay trên ghế lái.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.