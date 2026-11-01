Diễn biến mới vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai

Ngày 31/10, thông tin với Tiền Phong, một lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, UBND phường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp.

Qua làm việc, bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ) có nguyện vọng không giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, tiếp tục công tác giảng dạy đến khi nghỉ hưu.

Đối với bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), do có nguyện vọng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới), UBND phường sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

Liên quan sự việc này, UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp và bố trí viên chức quản lý, nhân viên kế toán tại một số trường học trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, UBND phường nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trường Tiểu học Kim Đồng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung. Theo đó, Sở GD&ĐT Gia Lai xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng đối với 3 hiệu trưởng gồm: Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp; bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước sắp xếp; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Riêng hai trường hợp khác là bà Hồ Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng trước sắp xếp và ông Nguyễn An Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ trước sắp xếp, do có nguyện vọng không giữ chức phó hiệu trưởng tại trường sau sắp xếp, nên bố trí làm giáo viên.