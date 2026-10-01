Diễn biến mới vụ cơ trưởng chống trả cơ phó, cứu cả chuyến bay chở khách của Flydubai

Hành khách người Israel Yaniv Hayoun, người có mặt trên chuyến bay của Hãng Flydubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia, được chào đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel. Ảnh: AP

Ông Danny Danon phát biểu trên kênh Fox News vào tối 30-9 rằng Israel “không nghi ngờ gì về việc đây là vụ tấn công khủng bố do một cá nhân cực đoan thực hiện. Chúng tôi vẫn chưa thể liên kết vụ việc với một quốc gia hay tổ chức khủng bố nào, nhưng chắc chắn rằng đã có ý định làm rơi chiếc máy bay đó”.

Hãng Flydubai thông báo sẽ tạm ngưng các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian diễn ra cuộc điều tra, đồng thời kêu gọi các bên “tránh đưa ra những suy đoán vội vàng trong khi các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin”.

Trước đó, chuyến bay số hiệu FDB1073 của Flydubai chở hơn 170 người, phần lớn là công dân Israel, đã phát tín hiệu khẩn cấp khi đang trên hành trình từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv. Truyền thông Israel đưa tin, cơ phó bị cho là đã đâm cơ trưởng. Họ cho biết dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay “đột nhiên lao mũi xuống” hơn 5.000 mét trong khoảng một phút.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là “sự cố an ninh nghiêm trọng”. Ông Netanyahu nói: “Hầu như tất cả hành khách trên chuyến bay đều là người Israel. Trong chuyến bay, khi họ sắp đến Israel, một phi công đã đâm phi công kia; anh ta dường như đã tìm cách làm rơi máy bay chở các hành khách”.

Thủ tướng Israel cho biết một hành khách và một thành viên phi hành đoàn đã khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay của Flydubai. Ông nói rằng các thành viên phi hành đoàn khác đã vào buồng lái và lấy lại được quyền kiểm soát máy bay. Chiếc máy bay được chuyển hướng đến Saudi Arabia, và chính quyền Saudi Arabia đã bắt giữ kẻ tấn công. Theo Flydubai, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.

Chiếc máy bay được chuyển hướng đến Saudi Arabia. Ảnh: Times Of Israel

Nói với người dẫn chương trình Sean Hannity của đài Fox News, ông Netanyahu cho biết: “Chúng tôi sẽ làm rõ lai lịch của kẻ tấn công này cũng như việc liệu hắn có đồng phạm hay không”. Khi được hỏi liệu có dấu hiệu nào cho thấy sự liên quan của Iran hay không, nhà lãnh đạo Israel lưu ý rằng còn “quá sớm để đưa ra kết luận”.

Ông Netanyahu cho biết, viên phi công bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng dao đang bị giới chức Saudi Arabia thẩm vấn, đồng thời bày tỏ hy vọng người này sẽ sớm được chuyển đến UAE - nơi chuyến bay khởi hành. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã trao đổi với Tổng thống UAE, và hai bên đã thống nhất để Israel tham gia vào quá trình thẩm vấn nghi phạm.

Các quan chức Israel giấu tên cho biết kẻ tấn công mang quốc tịch Oman, tuy nhiên phía Oman và UAE vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Sau đó, Bộ Ngoại giao Israel đã thông báo cho các nhà ngoại giao của mình trên toàn thế giới rằng vụ việc này là một “âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào người Israel, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Hiệp định Abraham” - thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào năm 2020.

Tuy nhiên, vào tối 30-9, sau khi trao đổi với ông Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng vụ việc vẫn chưa rõ ràng. “Có vẻ như cơ phó có thể là một kẻ khủng bố hoặc một kẻ tâm thần, và hắn đã đâm cơ trưởng”, Tổng thống Mỹ phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục.

Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar. Ảnh: The Hindu

Viên phi công bị đâm được xác định là cơ trưởng Smit Machchhar, công dân Ấn Độ. Ông được cho là người đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và mở cửa buồng lái, tạo điều kiện cho những người khác lao vào khống chế kẻ tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm 1-10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi ông Machchhar là một “người hùng”. “Trong lúc đối mặt với hiểm nguy tột cùng và dù bị thương nặng, ông vẫn thể hiện lòng dũng cảm phi thường cùng quyết tâm kiên định nhằm bảo vệ tính mạng người khác. Sự quả cảm của ông đã góp phần cứu sống hàng trăm người và ngăn chặn một thảm kịch lớn”, Thủ tướng Modi cho hay.

Ông Machchhar, một công dân Ấn Độ đến từ Mumbai, hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Tabuk (thuộc vùng tây bắc Saudi Arabia), nơi chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn.

Theo Guardian/NHK