Diễn biến mới vụ án Bùi Thị Măng: Khởi tố thêm đồng phạm lan truyền nội dung xuyên tạc

Tối ngày 28/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/2, Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) sử dụng điện thoại thực hiện cuộc gọi video với Bùi Thị Măng (SN 1983, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên), đồng thời dùng tài khoản Facebook “Ngoc Nguyenthi” của đối tượng để phát trực tiếp toàn bộ cuộc trao đổi lên mạng xã hội với thời lượng 1 giờ 20 phút 53 giây.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định, Nguyễn Thị Ngọc chủ động đưa ra các vấn đề, đặt câu hỏi, gợi mở nội dung để Bùi Thị Măng trao đổi; đồng thời chủ động phát trực tiếp cuộc gọi trên tài khoản Facebook cá nhân nhằm lan truyền nội dung cuộc trao đổi trên không gian mạng.

Nội dung trao đổi của Nguyễn Thị Ngọc và Bùi Thị Măng trong cuộc phát trực tiếp được cơ quan công an xác định có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận, xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; vu khống, xúc phạm Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 6/2, Bùi Thị Măng có hành vi tháo Quốc kỳ do Tổ dân phố 11, phường Mường Thanh treo tại nhà và dùng bật lửa đốt. Ngày 6/3, Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Măng về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”. Ngày 29/7/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Bùi Thị Măng 1 năm tù về tội danh này.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.