Diễn biến mới về vụ mẹ cùng 2 con nhỏ mất liên lạc ở Hải Phòng, Công an phát thông báo tìm kiếm

Sáng 13/11, theo tin từ Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của anh Hà Văn Xuyến (SN 1995, quê xã Mường Than, tỉnh Lai Châu; hiện cư trú tại thôn Triệu Thái, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng) về việc vợ và 2 con không rõ tung tích.

Theo thông tin trình báo, anh Xuyến và chị Triệu Thị Huyền có hai con chung là cháu Hà Triệu Minh Quân (SN 2023) và Hà Triệu Phương Anh (SN 2025). Cả gia đình sinh sống tại nhà mẹ vợ anh Xuyến ở thôn Triệu Thái.

Thời gian gần đây, anh Xuyến đi làm tại Hà Nội, còn chị Huyền và hai con ở nhà cùng mẹ. Ngày 2/9, chị Huyền rời khỏi nhà và đến tối 11/11 mới trở về.

Chị Huyền và 2 con. Ảnh: CA.

Đến sáng 12/11, trong lúc mẹ chị Huyền đi làm, người phụ nữ này tiếp tục đưa hai con rời khỏi nhà nhưng không thông báo với gia đình về địa điểm đến.

Kể từ đó, anh Xuyến cùng người thân nhiều lần tìm kiếm, liên lạc nhưng chưa có thông tin về nơi ở hiện tại của ba mẹ con. Do hai cháu còn nhỏ, gia đình rất lo lắng cho sự an toàn và tình hình sinh hoạt của các cháu.

Công an xã Thanh Miện thông báo để người dân biết và phối hợp hỗ trợ tìm kiếm. Nếu có thông tin về chị Triệu Thị Huyền cùng hai cháu Hà Triệu Minh Quân và Hà Triệu Phương Anh, người dân có thể liên hệ với gia đình anh Hà Văn Xuyến qua số điện thoại 0988 436 631 hoặc cung cấp thông tin trực tiếp cho Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.