Các nhà đầu tư có liên hệ với Eldridge - công ty quản lý tài sản do tỷ phú người Mỹ Todd Boehly đồng sáng lập - vừa đạt được thỏa thuận mua lại các hoạt động của Lukoil bên ngoài nước Nga, theo xác nhận từ những nguồn tin am hiểu vấn đề với CNBC.

Theo CNN, trong một tuyên bố vào ngày 25/11, Eldridge cho biết liên danh này – cũng bao gồm Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) – đã đồng ý mua lại Lukoil International từ công ty mẹ tại Nga (đơn vị hiện đang chịu các lệnh trừng phạt).

Giá trị thương vụ không được tiết lộ. Mặc dù giao dịch này chưa hoàn tất do vẫn cần sự phê duyệt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, nhưng nó sẽ giúp chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại Lukoil thông qua DFC.

Thỏa thuận này sẽ "đảm bảo các tài sản năng lượng quan trọng trên toàn cầu nằm dưới quyền sở hữu của Mỹ và các đồng minh", tuyên bố của Eldridge nhấn mạnh.

Lukoil – tập đoàn dầu mỏ tư nhân khổng lồ của Nga – nắm giữ một loạt tài sản thượng nguồn và hạ nguồn quốc tế trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bao gồm các nhà máy lọc dầu ở Bulgaria, Italy, Hà Lan… và cổ phần thượng nguồn ở Iraq, Uzbekistan cũng như Tây Phi.

Các hoạt động thượng nguồn của Lukoil trải rộng tại 11 quốc gia, với sản lượng hiện đạt khoảng 350.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Tập đoàn Nga cũng vận hành một mạng lưới hơn 2.000 trạm bán lẻ nhiên liệu ở 16 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á; cùng một mảng kinh doanh thương mại quốc tế. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 22 tỷ USD.

Nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim tại Burgas, Bulgaria. Ảnh: BNR

Trong thương vụ liên quan đến Eldridge, danh mục tài sản ở nước ngoài của Lukoil sẽ được chuyển nhượng thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu; các cổ phiếu bị hạn chế tại công ty mẹ ở Nga và các công ty Nga khác sẽ được đổi lấy cổ phần tại Lukoil International.

Eldridge cho biết, cách thức này "giúp tránh việc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho Nga trong giao dịch".

Các đối tác đầu tư khác bao gồm Catena Investment Holding (có trụ sở tại UAE) và ngân hàng đầu tư Xtellus Partners (Mỹ). CNN đã liên hệ với Lukoil và DFC để yêu cầu bình luận.

Ông Petras Katinas, chuyên gia nghiên cứu tại RUS) – một tổ chức tư vấn về quốc phòng và an ninh tại London – cho rằng thỏa thuận này "chứng minh hiệu quả của các biện pháp trừng phạt".

"Các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang buộc một trong những công ty dầu khí lớn nhất của Nga phải từ bỏ các tài sản quốc tế đã tích lũy qua nhiều thập kỷ", ông Katinas chia sẻ với CNN hồi đầu tháng này, trước khi thỏa thuận được công bố.

Thỏa thuận này khép lại một quá trình bán tài sản kéo dài và đầy biến động. Lukoil đã rao bán các tài sản quốc tế của mình từ hơn một năm trước, sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên công ty này nhằm cắt đứt một nguồn doanh thu quan trọng của Moscow cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Rosneft, nhà sản xuất dầu lớn nhất nước Nga, cũng bị áp đặt lệnh trừng phạt vào thời điểm đó.

Trong những tháng sau đó, nhiều thương vụ tiềm năng đã được cân nhắc nhưng rồi không thành hiện thực.

Năm ngoái, công ty kinh doanh hàng hóa Thụy Sĩ Gunvor Group (nay là Centalion) đã đưa ra đề nghị mua lại các tài sản này, nhưng thương vụ đã đổ bể do không nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tài chính Mỹ.

Sau đó, vào tháng 1, công ty cổ phần tư nhân Carlyle đã đồng ý mua lại các tài sản ở nước ngoài, ngoại trừ những tài sản tại Kazakhstan. Tuy nhiên, thương vụ này cũng đã thất bại trong năm nay.

Đây là một khoản đầu tư khác biệt đối với tỷ phú Boehly, người đồng sở hữu các đội thể thao như Los Angeles Dodgers và Los Angeles Lakers. Eldridge – công ty quản lý tài sản và bảo hiểm của ông Boehly, hiện đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 75 tỷ USD – tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thể thao, giải trí, tín dụng và bất động sản.

Minh Đức (Theo Briefs Finance, Oil&Gas)