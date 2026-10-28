Diễn biến mới tại dự án 'giao hàng' gần 1 tỷ USD của TikTok

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 337.222 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD. Trong đó có dự án Swift Logistics được thực hiện bởi Tokgistic Pte. Ltd. (Singapore), thuộc hệ sinh thái TikTok.

Trước đó, ngày 7/9, Sở Tài chính TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistic Pte. Ltd. (Singapore), để thực hiện dự án này tại TP.HCM. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 25.850 tỷ đồng, tương đương 987 triệu USD. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến triển khai các mục tiêu hoạt động từ quý IV/2026.

Địa điểm thực hiện dự án tại tòa nhà The Nexus, số 3A-3B, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Swift Logistics đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Động thái về dự án này diễn ra chưa đầy một năm sau các cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM và Tập đoàn TikTok về kế hoạch mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực thương mại số, logistics và thanh toán số gắn với hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Trước đó, ngày 28/11/2025, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo TikTok khu vực Đông Nam Á cho biết doanh nghiệp đang xem xét chuyển một số dịch vụ đang cung cấp xuyên biên giới sang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất thành lập 3 doanh nghiệp trong các lĩnh vực logistics, thanh toán số và thương mại số gắn với VIFC-HCMC.

Riêng lĩnh vực logistics, TikTok cho biết quy mô hoạt động dự kiến có thể đạt 1-2 tỷ đơn hàng/năm. Đối với thanh toán số, TikTok đề xuất TikTok Payment phục vụ khoảng 45 triệu người dùng tại Việt Nam; trong khi hoạt động thương mại số được định hướng với tổng giá trị giao dịch trên 10 tỷ USD/năm.

Đến đầu tháng 4 năm nay, TikTok Shop Việt Nam được ghi nhận trong nhóm dự án FDI cấp mới tại TP.HCM với vốn đầu tư 125 triệu USD.

Với việc Swift Logistics tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD, tổng quy mô vốn đầu tư đăng ký của 2 dự án TikTok Shop Việt Nam và Swift Logistics đạt khoảng 1,105 tỷ USD.

Phát biểu tại chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu", trong khuôn khổ AEF 2026 diễn ra chiều 26/10, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam - nhìn nhận Việt Nam đã có nhiều cải thiện về thủ tục hành chính trong những năm qua.

Dù vậy, khi triển khai thực tế, một số quy trình cấp phép vẫn phải trải qua nhiều bước, với sự tham gia và lấy ý kiến của nhiều cơ quan. Điều này khiến nhà đầu tư khó xác định chính xác thời gian hoàn tất thủ tục để đưa dự án vào vận hành.

Theo đại diện TikTok, khả năng dự báo tiến độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư. Nếu không thể xác định thời điểm triển khai kinh doanh, doanh nghiệp có thể cân nhắc những thị trường khác có quy trình rõ ràng và thời gian thực hiện dễ dự báo hơn.

Từ thực tế này, ông Thanh mong muốn TP.HCM tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, giấy phép cần thiết, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng dự báo trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cho hay điều này không chỉ tạo thuận lợi để TikTok sớm đưa các dịch vụ đã đầu tư vào hoạt động mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thêm những dịch vụ mới tại Việt Nam.