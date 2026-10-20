Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

Khoảng 6h ngày 19/10, sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu ở khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến khí độc phát tán trong khu dân cư. Nhiều người xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở.

Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, tổ chức cấp cứu, phân loại và chuyển các ca nặng đến cơ sở y tế tuyến chuyên sâu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tư vấn chuyên môn, điều phối và tiếp nhận người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động các chuyên khoa, trang thiết bị và phương tiện hồi sức để tập trung cứu chữa nạn nhân.

Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, ông đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Các bác sĩ tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng, khiến tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một trường hợp nặng khác là người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở cả hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm hạn chế nguy cơ di chứng thị lực.

Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện sau khi tiếp xúc với khí độc. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí màu vàng, có mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút, cả bốn thành viên đều xuất hiện tức ngực, khó thở và buồn nôn.

Trong đêm 19/10, thêm một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số người được điều trị tại đây lên 7. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các trường hợp đang điều trị đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt, ba bệnh nhân nặng được chuyển đến viện có tổn thương niêm mạc từ mũi, họng, phế quản, khí quản đến phổi; một số trường hợp còn tổn thương giác mạc.

Theo bác sĩ, các tổn thương này cần được điều trị tích cực do có nguy cơ đe dọa tính mạng. Ngay cả khi qua giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn có thể gặp di chứng đường hô hấp. Bệnh viện đang theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh phương án điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyên giải thích khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc, thậm chí lan sâu vào mô.

Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, tổn thương phổi cấp và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa nghiêm trọng. Người bệnh sau giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, những người nghi ngờ tiếp xúc với khí clo cần được đánh giá y tế, không nên chủ quan khi triệu chứng ban đầu nhẹ.

Từ vụ việc, bác sĩ cảnh báo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và các vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể còn tồn dư chất độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, cần tránh tiếp xúc, không tự xử lý và thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng.

Bình chứa liên quan đến sự cố được ghi nhận tại hiện trường có nhãn giấy ghi “Clo lỏng”, nồng độ tối thiểu 99,6%. Thông tin từ cơ quan chức năng cũng xác định đây là bình chứa khí clo.

Các bình hóa chất thải bỏ cần được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định; không tái sử dụng vỏ bình không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.