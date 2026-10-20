Diễn biến mới nhất về siêu bão Champi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dựa trên các số liệu phân tích, cho biết siêu bão Champi đang nằm ở phần phía Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên khu vực biển có nhiệt độ cao.

Trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ còn có thể mạnh lên cấp 17 (202-220km/giờ), giật trên cấp 17. Sau đó siêu bão Champi còn duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22/10.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng ngày 24/10, bão Champi có thể đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Cập nhật vị trí của bão Champi trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: JTWC

Cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ nhận định bão có thể đi lên vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hướng về các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thay vì đổ bộ trực tiếp vào đảo.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng dự báo bão di chuyển lên vùng biển phía Bắc đảo. Cơ quan khí tượng Hồng Công (Trung Quốc) nhận định bão có thể đi lướt qua phía Bắc đảo Đài Loan, sau đó hướng về đất liền Trung Quốc.

Hiện, các dự báo về khu vực đổ bộ của siêu bão Champi là chưa thực sự thống nhất giữa các cơ quan dự báo của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, các dự báo đều có một điểm chung là nhận định bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta.

Tương tự, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam cũng tiếp tục nhận định khả năng bão Champi ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông, xác suất vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông chỉ dưới 10%.

Mặc dù vậy, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15-17, giật trên cấp 17 nên dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão Champi cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc và khu vực Bắc Biển Đông, làm cho cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6. Bước sang ngày 23 và 24/10, gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc của Biển Đông tiếp tục mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Hiện nay (20/10), vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 20/10, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.