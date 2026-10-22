Diễn biến mới nhất về El Niño 2026-2027

Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo phát biểu tại họp báo công bố triển vọng khí hậu theo mùa mới, cùng Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ngày 21/10/2026. Ảnh: Tổ chức Khí tượng Thế giới

El Niño có thể mạnh chưa từng thấy trong 40 năm

Ngày 21/10, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo El Niño hiện nay có thể đạt cường độ chưa từng thấy trong các biểu đồ theo dõi suốt 40 năm qua. Theo dự báo mới nhất, nhiệt độ mặt nước biển tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương có thể cao hơn trung bình 3,8 độ C trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

El Niño được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng tác động có thể kéo dài sang năm 2027.

Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cảnh báo hiện tượng này có thể làm thay đổi quy luật nhiệt độ và lượng mưa trên toàn cầu, gia tăng nguy cơ hạn hán tại một số khu vực, trong khi những nơi khác đối mặt với mưa lớn và lũ lụt.Tại Đông Nam Á, nhiệt độ cao và thiếu hụt lượng mưa có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh các dự báo theo mùa giúp xác định nguy cơ trên diện rộng, nhưng không thể thay thế dự báo thời tiết cụ thể tại từng địa phương.

Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu mưa, nắng nóng sớm

Theo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, với xác suất 96%.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, hiện tượng này được dự báo có xu hướng suy yếu, nhiều khả năng đạt cường độ trung bình đến mạnh và có thể kéo dài đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần trở lại trạng thái trung tính.

Về lượng mưa, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 11/2026, lượng mưa tại Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Sang tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40mm, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ thiếu hụt 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng được dự báo có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 10-20mm.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, lượng mưa tại Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nguy cơ thiếu hụt mưa kết hợp với nền nhiệt cao, gây sức ép lên nguồn nước và hoạt động sản xuất.

Nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện từ tháng 2/2027, sớm hơn trung bình nhiều năm; sang tháng 3-4, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ. Những dự báo này cho thấy nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn cần được theo dõi sát trong mùa khô 2026-2027, đặc biệt tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Tổng hợp