Diễn biến mới nhất về cuộc chiến Iran - Mỹ: Tehran cảnh báo có thể ra đòn tấn công trước

Iran cảnh báo không chờ bị Mỹ tấn công trước

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông Qatar ngày 16/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước.

Ông cũng cho rằng Mỹ có thể đang sử dụng các hoạt động ngoại giao để câu giờ, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào Iran.

Trong khi đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ có thể phải đối mặt với thất bại bất chấp sự tự tin của nước này.

Iran bác bỏ yêu cầu của Đức về làm giàu urani

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ yêu cầu của Đức về việc nước này chấm dứt hoạt động làm giàu urani, đồng thời khẳng định Iran có quyền thực hiện hoạt động này với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố: “Quyền làm giàu urani của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho chúng tôi”.

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cảnh báo an ninh

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân nước này trong bối cảnh có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng Houthi.

Động thái trên diễn ra sau khi Bahrain ngày 15/11 thông báo đánh chặn nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Theo các nguồn tin địa phương, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Bahrain rạng sáng cùng ngày. Cơ quan chức năng Bahrain liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức. Đây là những cảnh báo an ninh đầu tiên được phát đi kể từ tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại một căn cứ ở Bahrain. Theo thông báo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, 6 UAV thuộc lực lượng không gian vũ trụ của IRGC đã lao vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa. IRGC đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và mọi hành động quân sự của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Bahrain, quốc gia có vị trí chiến lược tại Vùng Vịnh và là nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Mỹ, đã hai lần trở thành mục tiêu tấn công trong vòng 3 ngày qua, sau một thời gian tương đối yên ắng. Bộ Ngoại giao Bahrain tuyên bố nước này phản đối việc lãnh thổ của mình bị biến thành chiến trường để giải quyết các mâu thuẫn.

Mỹ điều tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông ngày 15/11, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại khu vực lên 3. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tới châu Á để tiến hành các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt gia nhập lực lượng gồm tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đang hoạt động tại khu vực. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn triển khai nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer.

Việc cùng lúc duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tạo nên sự hiện diện hải quân đặc biệt lớn của Mỹ tại Trung Đông, khi có trên 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay. Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ triển khai đồng thời 3 tàu sân bay tại khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ cũng thực hiện đợt triển khai tương tự.

Hiện chưa rõ cả 3 nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ duy trì hoạt động tại Trung Đông trong bao lâu. Trước đó, tàu USS Theodore Roosevelt được dự kiến điều động tới khu vực để thay thế một trong hai tàu sân bay đang hiện diện. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể duy trì cả 3 nhóm tác chiến nếu tình hình đòi hỏi.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra khi Tổng thống Trump đang cân nhắc phương án xử lý cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể chưa ra lệnh tiến hành thêm các cuộc không kích quy mô lớn, trừ khi Iran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào lợi ích của Mỹ.