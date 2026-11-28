Nga tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Theo truyền thông Nga ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Trong đêm, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và giao thông cũng như các tàu thuyền được sử dụng để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine”.

Theo đó, một tàu vận chuyển vật tư phục vụ quân đội Ukraine đã bị tấn công tại khu vực Biển Đen, phía Nam thành phố Odessa.

Ngoài ra, 4 đầu máy xe lửa cũng bị tấn công tại các tỉnh Dnepropetrovsk, Zhitomir và Kharkov. Những đầu máy này được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Các lực lượng Nga còn tấn công trạm biến áp Zarechye 110 kV tại thành phố Belaya Tserkov, tỉnh Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trạm biến áp này cung cấp điện cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong khuôn khổ các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong đêm 27/11, một bồn chứa nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine cũng bị tấn công tại Kiliya, tỉnh Odessa.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Hình ảnh hậu quả vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở Nga, ngày 28/11/2026. Ảnh: ASTRA/Telegram

Theo truyền thông Ukraine, trong khi đó, thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov của Nga lần thứ hai trong tuần vào đêm 27, rạng sáng 28/11, gây hỏa hoạn lớn.

Người dân địa phương ở Novoshakhtinsk đã nghe thấy một loạt tiếng nổ trong đêm, sau đó nhìn thấy ánh lửa sáng rực và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk đi vào hoạt động từ năm 2009, có công suất thiết kế từ 5,6-7,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm và là một trong những cơ sở cung cấp các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam Nga. Được kết nối với hệ thống đường ống trục của Transneft, cơ sở này sản xuất xăng động cơ, dầu diesel, dầu hỏa hàng không, dầu mazut và bitum.

Trước đó, nhà máy này từng bị tấn công trong đợt tập kích kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào đêm 22, rạng sáng 23/11, khiến đám cháy bùng phát gần cơ sở này và một công ty khí đốt tư nhân lân cận, buộc nhà máy phải ngừng hoạt động.

Cùng thời điểm, thiết bị bay không người lái Ukraine đã tấn công trạm sản xuất và điều phối đường ống Samara gần khu vực Prosvet, thuộc tỉnh Samara của Nga. Đây là đầu mối pha trộn dầu quan trọng của Transneft, nơi dầu thô từ Tây Siberia và Tatarstan được pha trộn để tạo thành hỗn hợp dầu xuất khẩu chủ lực Urals của Nga. Lực lượng Ukraine từng tấn công cơ sở này hồi đầu tháng 11.

Các cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh một đợt tập kích bằng UAV trên diện rộng nhằm vào miền Trung và Tây Bắc Nga.

Tại Moskva, Thị trưởng Sergey Sobyanin tuyên bố có 462 UAV tấn công hướng về tỉnh Moskva trong đêm 27, rạng sáng 28/11, trong đó 123 chiếc bị đánh chặn khi tiếp cận thủ đô Nga. Các cuộc tập kích khiến hoạt động hàng không tại hai sân bay Vnukovo và Domodedovo ở Moskva cùng các sân bay khu vực tại Kaluga, Penza, Saratov và Tambov phải tạm dừng. Trong khi đó, hành khách trên một chuyến bay từ sân bay Sheremetyevo đi Vladivostok đã được yêu cầu rời khỏi máy bay.