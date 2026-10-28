Diễn biến mới dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hoá

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue, các cơ quan chức năng trên địa bàn phường Hạc Thành và Hàm Rồng (Thanh Hóa) đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp kiểm soát và xử lý triệt để các ổ dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Hạc Thành, hiện trên địa bàn phường Hạc Thành và Hàm Rồng ghi nhận tổng cộng 9 ca mắc SXH và không phát sinh ca mắc mới trong ngày. Các ổ dịch cũ hiện đang được giám sát chặt chẽ bao gồm 3 ổ dịch tại phường Hạc Thành với 6 ca tại Tổ dân phố Đội Cung 2, 1 ca tại Tổ dân phố Trường Thi, 1 ca tại Tổ dân phố Phan Đình Phùng, cùng một ổ dịch tại Tổ dân phố Tiền Phong thuộc phường Hàm Rồng với 1 ca.

Phường Hạc Thành ra quân dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trong số các khu vực này, ổ dịch tại Tổ dân phố Đội Cung 2 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh thêm bệnh nhân. Trong khi đó, các ổ dịch tại Tổ dân phố Trường Thi, Tổ dân phố Tiền Phong và đường Nguyễn Tĩnh đã qua nhiều ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới nhờ được phát hiện và khoanh vùng kịp thời từ sớm.

Nhằm kiểm soát nghiêm ngặt nguồn lây, phường Hạc Thành đã triển khai điều tra, rà soát và xử lý ổ dịch SXH, tập trung ban đầu tại các tuyến đường, ngõ thuộc Tổ dân phố Đội Cung 2 và Tổ dân phố Trường Thi.

Lực lượng chức năng đã đến từng hộ gia đình kiểm tra các dụng cụ chứa nước và khu vực có nguy cơ đọng nước phát sinh bọ gậy. Ảnh: Ngọc Hưng.

Vào sáng ngày 26/10, các tổ công tác phối hợp giữa Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương đã ra quân rà soát thực tế. Mỗi tổ công tác gồm bốn thành viên gồm cán bộ y tế và đại diện tổ dân phố đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, bể nước, chum vại, xô chậu, lốp xe phế thải cùng các vị trí có nguy cơ đọng nước phát sinh bọ gậy.

Kết quả ghi nhận trong đợt ra quân tại Tổ dân phố Đội Cung 2 cho thấy lực lượng chức năng đã tiếp cận và kiểm tra 386 trên tổng số 480 hộ gia đình, đồng thời xử lý và loại bỏ 72 dụng cụ chứa nước không cần thiết theo đúng quy định chuyên môn.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông trực tiếp cũng được đẩy mạnh với khẩu hiệu không có bọ gậy, không có SXH nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc đậy kín dụng cụ chứa nước và thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Lực lượng chức năng phun hóa chất. Ảnh: Ngọc Hưng.

Hiện Trung tâm Y tế Hạc Thành và chính quyền các phường đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo. Theo đó, các tổ làm công tác thủy vực sẽ tiếp tục được duy trì tại các ổ dịch với tần suất 2 lần mỗi tuần vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu cho đến khi công bố hết dịch.

Vào ngày 28/10, cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức điều tra và đánh giá các chỉ số véc-tơ trước thời điểm phun hóa chất, tạo tiền đề để triển khai phun hóa chất diệt côn trùng (lần 2) diện rộng từ ngày 29 đến ngày 30/10 tại các khu vực có nguy cơ cao.

Song song với đó, các Trạm Y tế Trường Thi, Nam Ngạn và Đông Hương sẽ phân công cán bộ bám sát địa bàn, theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân trong bán kính 200 mét quanh khu vực có bệnh nhân nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, phường Hạc Thành và Hàm Rồng đang kiểm soát tốt tình hình dịch tễ, quyết tâm không để dịch SXH bùng phát và lây lan trên diện rộng.